"Ера Водолія". Що Україні та українцям принесе нове десятиріччя

Вже скоро почнеться новий рік, нове десятиріччя і нова астрологічна ера – під знаком Водолія. Кажуть, що саме Водолій – знак України. Тож чи варто Україні та українцям чекати на удачу?

На цьому тижні ми могли спостерігати унікальне небесне явище - зближення двох найбільших планет нашої сонячної системи. Блогер з Харкова Максим Костенко зняв це на звичайну камеру й буквально підірвав мережу.

За рідкісним парадом двох планет-гігантів можна було стежити з будь-якої точки земної кулі з понеділка по п’ятницю. Рядові зустрічі цих планет відбуваються що 20-ть років. Це трапляється тому, що Юпітер здійснює оберт навколо Сонця за 12-ть років, а Сатурн - за 29-ть із половиною. Але так близько один до одного, як цього разу гіганти востаннє наближалися ще в Середньовіччі.

"Таке дійсно буває дуже рідко. Спостерігати щось подібне можна було лише 800 років тому. Тоді вони навіть ближче один до одного підійшли, не можливо було розрізнити як дві різні планети. Сполучення Юпітера з Сатурном відбуваються кожні 20 років, просто вони не наближуються один до одного так близько. Наступне зближення буде у 2040-му і ми зможемо його побачити. Тоді вони будуть на відстані 2 градуси один від одного. Тобто два місячні диски можна буде між ними помістити", - розповідає ТСН.Тижню редактор науково-популярного журналу з астрономії Володимир Манько.

Саме з цим явищем учені пов'язують "Вифлеємську зірку" й наполягають - ніякої містики. "Цьому не варто вбачати якогось знамення", - каже науковий співробітник Астрономічної обсерваторії ЛНУ ім. Івана Франка Максим Цвік.

А от астрологи розгледіли знамення. І цими розповідями дуже нервують наукову спільноту. "Юпітер і Сатурн зійшлися в першому градусі знаку Водолій. Не тільки зміна знаків сталася, але змінилася й стихія… Відповідно, у нас зміниться все", - розповіла ТСН.Тиждень нумерологиня, кармологиня Олена Женевська.

Вважають подію початком нового астрологічного періоду - Ери Водолія.

"Таке поєднання, його називають королівським золотим, відкриває нову Еру – Водолія", - каже астропсихологиня, тарологиня Яніна Массіні.

Про еру Водолія говорять ще з двохтисячного року. Вона прийде на дві тисячі років і змінить еру Риб. Астролог Валерій Московченко розповідає, що ера Водолія несе бунтарську енергетику: "Нове покоління росте, і воно буде бунтарями. Буде намагатися поміняти світ".

Водолій - найрозумніший знак Зодіаку. Більшість геніїв - Водолії. Тож нас чекає розквіт науки, золоті часи технічного й соціального прогресу.

"Ера Водолія характерна освоєнням нового. Людство буде активно вивчати нові професії. Людина почне довше жити", - каже ТСН.Тижню тарологиня Яніна Массіні.

Україна народилася під знаком Водолія, наполягають езотерики. У найближчі дві тисячі років нашу країну чекає розквіт, але позитивні зміни прийдуть не одразу.

"Ера Водолія для України починається в рідному для неї знаку – Водолії. І я вважаю, що для України це сприятлива ситуація", - каже нумерологиня Олена Женевська.

Що ж чекає на Україну у 2021 році? Тарологиня Яніна питає в карт (усім, хто в них не вірить, варто зробити паузу, особливо економістам).

"Йде карта смерті. Багато карт не дуже хороших. Десятка мечів – це карта хвороб, складнощів, проблем. Плюс, карта місяця… Що це значить? Фінансова нестабільність. Загальна фінансова ситуація в першій половині року може погіршуватись. Економічного росту я не спостерігаю. Взагалі дуже багато нехороших карт", - каже вона.

Не віщують економічного зростання Україні й астрологи. "Сказати, що Україна почне заробляти гроші, я б не сказав. Абсолютно не бачу ніякого економічного підйому. Війна на сході триватиме. Ковід не відступить. Буде ще два роки колошматить, доки Плутон не вийде з Козерога… Проблеми з безвізом – питання буде висіти, як Дамоклів меч", - каже астролог Валерій Московченко.

У нумерологів прогноз оптимістичніший. "В цей рік закладається настрій на найближчі 9 років. Потрібно буде зрозуміти, в чому є сила країни. Цей рік закладає найкраще, нове, щось таке, чого ще не було, на найближчі 9 років", - наполягає Олена Женевська.

Астрологи передбачають, що новий, 2021 рік, буде спокійним, а винагороду отримають ті, хто зважиться на фундаментальну справу. Крім того, осінь – чудовий час для укладення шлюбів, вони будуть успішними й гармонійними.

Рік буде багатий на сприятливі періоди. Але матимемо два сонячних затемнення. Їх варто остерігатися.

"З 26 травня по 10 червня – перший коридор затемнень. А також з 19 листопада по 4 грудня. В коридорі затемнень не слід робити важливі покупки, брати шлюб, запускати бізнес… Перенесіть справи на більш сприятливий період. В цьому році їх чотири. Тоді удача буде вас супроводжувати", - каже Яніна Массіні.

Найбільше 2021-го пощастить "земним" знакам – Тельцю, Діві та Овну. Позитивним рік буде й для господаря нової Ери - Водолія. Також добре буде повітряним знакам, а от водним – погано, на них чекають великі витрати, фінансові втрати.

Господар 2021 року - Білий Металевий Бик. Він недолюблює тих, хто займається порожньою балаканиною і прихильний до наполегливих і працьовитих. Принесе удачу рік Бика й тим, хто займається фізичною працею. А ще в цей рік народжуються дуже міцні, здорові та сильні діти, яким щастить у житті. Та головне - щоби 2021-ий був для вас вдалим, астрологи радять у новорічну ніч бути прискіпливими до своїх думок.

Утім, з астрологічним прогнозом чи ні, сфокусуватися на своїх мріях завжди правильний шлях до їх швидкого здійснення!

Оксана Радіонова, Марічка Кужик, Владіслав Лазар, Іван Головач

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter