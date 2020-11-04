Обізнаність щодо зміни фаз Місяця допоможе підготуватися й зменшити вплив нічного світила на організм людини.

Місяць має значний вплив на людський організм. Так, залежно від місячного циклу і місячної фази може мінятися самопочуття людини й навіть стан її здоров'я. Тому люди використовують місячний календар, аби бути готовими до змін природного супутника Землі.

Фази Місяця та їхній вплив на людину

Читайте такожБачать людей наскрізь: астрологи назвали найбільш проникливі знаки ЗодіакуМісячний місяць триває 29 або 30 місячних діб. Пояснюється це тим, що закінчений місячний цикл складає близько 29,5 сонячних днів, адже місячна доба довша за сонячну й триває 24 години 48 хвилин.

Загалом місячний календар – це циклічна зміна 4-х фаз нічного світила, які мають назву чвертей. Йменують їх так: молодик, перша чверть, повний місяць та остання чверть. Упродовж 29-30 діб природний супутник Землі проходить усі ці фази. Початком місяця за місячним календарем вважається момент молодика. Перша місячна доба триває від настання молодика до першого сходу нічного світила за астрономічними даними.

У молодик або повню, наприклад, деякі люди можуть відчувати брак сил, слабкість і потребу відпочинку, багато хто страждає від безсоння й стає більш емоційним та чутливим.

Місячний календар на листопад 2020 року підкаже, коли настає кожна фаза Місяця. Знаючи сприятливі й несприятливі дні місяця можна сміливо планувати різні справи з мінімальними втратами часу та зусиль.

Місячний календар на листопад 2020 - сприятливі дні

Найбільш вдалі дні місячного календаря настають тоді, коли між Сонцем і Місяцем формуються гармонійні аспекти у 60 або 120 градусів. У ці фази Місяця можна без вагань братися за нові справи і приймати важливі рішення.

Найбільш сприятливі місячні дні у листопаді: найкращою датою місяця є 28-ме число, також вдалими є 21, 23, 25, 26 та 27 листопада.

Несприятливі місячні дні у листопаді: 4 та 30 числа є достатньо складними, а 6, 8 та 22 – критичні дні листопада.

Місячні фази на листопад 2020

Щербатий Місяць – з 1 по 14 листопада 2020 року

Молодик – 15 листопада 2020 року

Висхідний Місяць – з 16 по 29 листопада 2020 року

Повний Місяць – 30 листопада 2020 року

Місячний календар на листопад 2020

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Автор: Аліна Вишневська