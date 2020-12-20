Важливо правильно розпланувати час з урахуванням різних місячних циклів, які мають вплив на людей.

Місячний календар давніший, ніж сонячний. З давніх часів люди жили саме відповідно до місячних ритмів, усвідомлюючи, наскільки значним є вплив Місяця на Землю.

Фази Місяця та їхній вплив на людину

Тривалість місячного місяця в середньому становить 29,53059 доби, тому він може складатися як з 29, так і з 30 днів.

Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць прийдешнього рокуУпродовж цього періоду Місяць змінює чотири основні фази, відомі як чверті – молодик, перша чверть, повний місяць та остання чверть. Починається місяць за місячним календарем з молодика. Те ж саме стосується і року, тривалість котрого може становити 354 дні (простий рік) або 355 днів (високосний).

Місяць має певний вплив на все живе на планеті, у тому числі й на людей. У певні місячні цикли дехто може відчувати брак сил, слабкість і потребу відпочинку, страждати від безсоння й ставати більш емоційним та чутливим.

Місячний календар на січень 2021 року допоможе бути в курсі того, який та коли Місяць, визначити сприятливі й несприятливі дні другого місяця зими.

Місячний календар на січень 2021 - сприятливі дні

Сприятливі дні місячного календаря – це період, коли між Сонцем і Місяцем формуються гармонійні аспекти в 60 або 120 градусів. Такі періоди є вдалими для початку нових справ і прийняття важливих рішень.

Найбільш сприятливі місячні дні у січні: найкращою датою місяця є 21 число, також вдалими є 4, 14, 15, 22 та 26 січня.

Несприятливі місячні дні у січні: невдалими будуть 8, 9 та 12 січня.

Місячні фази на січень 2021

Щербатий Місяць - з 1 по 12 січня та з 29 по 31 січня 2021 року

Молодик - 13 січня 2021 року

Висхідний Місяць - з 14 по 27 січня 2021 року

Повня - 28 січня 2021 року

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Автор: УНІАН