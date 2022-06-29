Вже в п'ятницю починається другий місяць літа, який принесе якісь фінансові зміни.

Астрологи перерахували три знаки Зодіаку, у яких все буде добре з грошима найближчим часом.

Телець

Тельців чекають нові зв'язки, розширення можливостей і вигідні ділові пропозиції. Це неодмінно відіб'ється на добробуті Тельців. Якщо представники даного знака планують відкриття своєї справи або розширення бізнесу, то липень - максимально вдалий місяць для цього. Особливо пощастить в роботі і справах, пов'язаних з логістикою, доставкою, харчовою промисловістю.

Лев

Враховуючи те, що у Львів був непростий період в плані грошей останнім часом, зараз всі невдачі залишаться позаду. Попереду неймовірно закоханих в себе і в життя левів чекають кар'єрне зростання і стрімкий розвиток у професійній сфері.

Багато відправляться на курси з підвищення кваліфікації або оновлять робоче обладнання, що позитивним чином вплине на прибуток.

Стрілець

Поповнення домашньої "скарбниці" почнеться вже з перших днів місяця. Зірки говорять про те, що Стрільці будуть затребувані в своїй роботі, розширять клієнтську базу і це принесе їм надходження. Сприятливий період буде в першій половині липня. Якщо ви плануєте підписання важливих документів, покупку або продаж чогось великого, то краще зробити це до 15-17 числа.

Нагадаємо, астрологи розповіли, який вид спорту підходить кожному з знаків Зодіаку.

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