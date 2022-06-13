Лише для чотирьох знаків Зодіаку тиждень, що почався, буде прибутковим.

Астрологи розповіли, як відіб'ється тиждень з 13 по 19 червня на знаках Зодіаку. Експерти уточнюють, що, судячи зі становища зірок і планет, грошового щастя варто чекати лише чотирьом знакам.

Так, перш за все фінансовий прихід буде у Близнюків. Оскільки це їхній місяць, то в найближчі два-три тижні у них все буде добре складатися не тільки в грошовому плані, але ще в роботі, кар'єрних і бізнес-починаннях, сім'ї, дружбі.

Енергії повного місяця в знаку Стрільця принесе хороший капітал Рибам. Однак астрологи підкреслюють, що початок тижня може бути для них не настільки успішним, як хотілося б.

Гармонійний вплив Венери, Марса і Хірона подарує нові фінансові можливості для Водоліїв. Їм може прийти велика сума грошей, про яку ті навіть не підозрювали.

І ще одним щасливчиком тижня стануть Терези. Їм можуть запропонувати нову роботу, підвищити на посаді або повернути старий забутий борг. Також деяких з них чекає "щасливий квиток" у вигляді виграшу в лотерею або списання старих боргів.

Нагадаємо, названо топ-6 найуспішніших бізнесменів за знаком Зодіаку.

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