Стрільців до успіху призведе інтуїція, зазначає астролог.

Астролог Влад Росс склав гороскоп на січень 2021 і підкреслив, що велика фінансова удача чекає на знак Зодіаку Стрілець.

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За його словами, у представників цього знака будуть вельми успішні справи, які пов'язані з нерухомістю. Стрільцям також вдаватимуться торгові операції.

"Стрільцеві в січні слід прислухатися до інтуїції, оскільки вона часто буде його виручати і приводити до успіху...", - сказав Росс.

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Автор: УНІАН