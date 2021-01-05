Астролог Влад Росс склав гороскоп на січень 2021 і підкреслив, що велика фінансова удача чекає на знак Зодіаку Стрілець.
Читайте такожАстрологи назвали знаки Зодіаку, які розбагатіють у 2021 роціСтрільців до успіху приведе інтуїція, розповів експерт Главреду.
За його словами, у представників цього знака будуть вельми успішні справи, які пов'язані з нерухомістю. Стрільцям також вдаватимуться торгові операції.
"Стрільцеві в січні слід прислухатися до інтуїції, оскільки вона часто буде його виручати і приводити до успіху...", - сказав Росс.
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