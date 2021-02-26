Березень - вдалий час для змін і нових починань.

У березні Леви зіткнуться з підвищеною увагою з боку протилежної статі, повідомляє TamBY.info. Для вас дуже важливо не втратити голову і не діяти безрозсудно. У березні вас чекає удача в експериментах і змінах. Можна подумати про зміну роботи, підвищення кваліфікації, додаткову освіту. Також можна розв'язувати фінансові питання.

У перший місяць весни ви зможете похвалитися величезною працездатністю і продуктивністю. Проблеми на роботі і в сім'ї зажадають від вас зібраності, категоричності і навіть жорсткості. Не бійтеся наполягати на своїй правоті і брати на себе відповідальність за складні завдання.

Сприятливі дні для Лева в березні 2021 року:

2, 3, 20, 25, 26, 29.

Несприятливі дні для Лева в березні 2021 року:

10, 11, 16, 17, 23.

Гороскоп для Лева в роботі і грошах

Читайте такожГороскоп для Овнів на березень 2021 року: підтримуйте близьких і бережіть суглобиЦе сприятливий місяць для ведення переговорів і укладення контрактів. Можна задуматися також про запуск нових проектів або розширення бізнесу. У березні вам вдасться значно збільшити доходи, якщо ви зможете грамотно спланувати свою роботу.

Ваша роль на поточній посаді зросте, а кар'єрні обов'язки розширяться. Можливо, ви будете керувати новими підлеглими. У березні потрібно проявляти наполегливість і працездатність. Нагорода у вигляді кар'єрного просування або матеріального заохочення не змусить себе довго чекати. Фінансові можливості Левів значно зростуть.

Особисте життя Лева в березні 2021 року

В особистому житті ваші відносини з половинкою будуть наповнені ніжністю і романтикою. Ті представники знака, які вже перебувають у відносинах, матимуть посилений потяг до другої половинки. Однак наприкінці березня підвищиться ймовірність конфлікту зі своїм партнером через прагнення до особистої незалежності. Заздалегідь проговоріть з половинкою свої особисті межі і плани.

Одиноким Левам потрібно бути більш товариськими і відкритими. На початку і середині березня ви опинитеся в приємній компанії, в якій зможете відшукати свою другу половинку.

Здоров'я Лева в березні 2021 року

У перших числах березня ви можете відчувати легке нездужання і втому. Щоб відновити сили і поповнити життєві ресурси, займіться йогою або відвідайте спа-салон, пийте м'ятні чаї. В середині може загостритися хронічне захворювання.

Також в березні буде ослаблена ваша імунна система. У другій половині місяця ви будете відчувати занепокоєння і метушливість. Кінець березня - сприятливий час, щоб відвідати косметолога або дієтолога.

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Автор: Катерина Пулатова