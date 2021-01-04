У кельтському гороскопі кожна людина має свій деревний знак.

Гороскоп друїдів часто називають кельтським або галльським гороскопом. Друїди - це стародавні жерці, які проживали в 1 тис.до н. е. на півночі Європи. Величезне значення для них мали дерева - вони вважалися могутніми істотами. Друїди вірили, що у кожної людини є своє дерево-покровитель. Деревний гороскоп розраховували за датою народження людини і положенням Сонця. У гороскопі друїдів є 22 деревних знаків. Кожному з них у 2021 році уготована своя доля.

Яблуня (22 грудня-1 січня; 25 червня-4 липня)

Цей рік стане вашим шансом налагодити особисте життя. Вас чекає щасливі заручини або знайомство з коханою людиною, якщо ви самотні. А що перебувають у шлюбі яблуні в 2021 році можуть стати щасливими батьками.

Ялиця (2-11 січня; 5-14 липня)

Поточний рік - гарний шанс почати життя з чистого аркуша. Якщо ви плануєте переїхати, змінити роботу або отримати нову освіту - вас чекає успіх в нових справах. Ви зможете отримати нові знання і стати хорошим професіоналом, а також втерти ніс всім суперникам.

В'яз (12-24 січня; 15-25 липня)

Це найсприятливіший рік для розв'язання фінансових питань. Робота принесе вам хороший дохід. У 2021 році ви можете отримати несподіване підвищення. Однак також існує ймовірність перенести проблеми зі здоров'ям.

Кипарис (25 січня-3 лютого; 26 липня-4 серпня)

Цього року можливі конфлікти з коханою людиною або навіть розставання. Постарайтеся не вступати в судові розгляди. Однак в разі розриву відносин ви обов'язково зустрінете іншу гідну половинку.

Тополя (4-8 лютого; 3-13 серпня)

2021 рік може принести Вам невдачу в роботі і зміну роду діяльності. Це вдалий час для нових починань, проте поспішати не варто. Перед відкриттям нової справи пройдіть теоретичну підготовку і необхідне навчання.

Кедр (9-18 лютого; 14-23 серпня)

Цього року вам слід уникати ризиків і авантюр, а також спілкування з людьми з поганою репутацією. Зверніть увагу на своє здоров'я - з ним можуть виникнути проблеми. Особливу небезпеку становлять екстремальні види спорту і великі кредити.

Сосна (19-29 лютого; 24 серпня - 2 вересня)

Рік принесе удачу державним працівникам, вчителям, військовослужбовцям, держслужбовцям. Постарайтеся подружитися з впливовими і багатими людьми. У 2021 році ви можете познайомитися з людиною, яка допоможе вам просунутися по службових сходах.

Верба (1-10 березня; 3-12 вересня)

Читайте такожМісячний календар стрижок на січень 2020: в які дні стригти і фарбувати волоссяЦього року робота принесе вам втому і виснаженість. Ви часто будете почувати себе позбавленим сил і енергії. Однак ви обов'язково отримаєте винагороду за важку працю - вас чекає підвищення доходів і значне професійне зростання. Можливо почастішання сварок в сім'ї і на роботі.

Липа (11-20 березня; 13-22 вересня)

Представники творчих професій досягнуть успіху у своїй справі. Вас чекають натхнення і нові відкриття. 2021 рік обіцяє удачу в будь-яких творчих починаннях і навчанні. Якщо ви давно хотіли навчитися співу або академічному малюнку - це найкращий рік.

Дуб (20 березня - день весняного рівнодення)

Цього року ви будете керувати безліччю самих різних справ і захоплень. В кінці року є шанси у Дуба на просування по службі. В особистому і сімейному житті можуть бути проблеми через запальність і дратівливість Дуба. Не дозволяйте собі зривати гнів на своїх близьких і намагайтеся тримати себе в руках.

Олива (22 вересня - день осіннього рівнодення)

У вашій родині можливі сварки і конфліктні ситуації між близькими - саме ви повинні вирішувати всі нерозуміння і відновити справедливість. Однак оливи можуть виявитися крайніми в конфлікті і накликати образу інших. В особистому житті вас чекає успіх. Самотні представники знака зустрінуть свою половинку.

Ліщина (21-31 березня; 23 вересня - 3 жовтня)

Читайте такожНазвано найнещасливіші знаки Зодіаку: їх мрії не здійснюютьсяРомантичні відносини будуть розвиватися швидко і дуже пристрасно, однак будьте обережні з випадковими зв'язками. Не варто заводити відносини на стороні заради швидкоплинного задоволення. Ваша невірність обов'язково розкриється, а відносини з усіма близькими будуть зіпсовані.

Горобина (1-10 квітня; 4-13 жовтня)

Це дуже вдалий рік, щоб змінити своє оточення. Гарний час для організації та початку власного бізнесу. Вас чекає удача як в нових знайомствах, так і у своїй справі.

Клен (11-20 квітня; 14-23 жовтня)

2021 буде особливо вдалим роком для тих, чия робота пов'язана з іншими країнами та іноземними компаніями. Вас чекають вигідні угоди і нові проекти. Також це сприятливий рік для знайомств на відстані і спілкування через інтернет. Таке спілкування стане дуже вдалим. Також ви зможете досягти цілей, які раніше вважали нездійсненними.

Волоський горіх (21-30 квітня; 24 жовтня - 2 листопада)

Не бійтеся брати на себе відповідальність у прийнятті складних рішень і кардинальних життєвих змінах. Це вдалий рік для визнання в любові і укладення шлюбу. Цю ініціативу варто брати тільки у свої руки - інакше відносини можуть не скластися.

Жасмин (1-14 травня; 3-11 листопада)

Вас чекає неймовірне везіння у всіх справах і приємні сюрпризи від долі. Удача чекає вас як в роботі, так і в особистих справах. Фінансові ризики також окупляться і принесуть високий дохід.

Каштан (15-24 травня; 12-21 листопада)

2021 рік може принести фінансові труднощі. Не вплутуйтеся у фінансові авантюри, відмовтеся від кредитів і не позичайте великі суми грошей. Віддайте перевагу скромному, але надійному доходу. По можливості намагайтеся економити гроші і робити накопичення.

Ясен (25 травня-3 червня; 22 листопада-1 грудня)

Читайте також2021 рік Білого Металевого Бика: як вдалось зустрічі Новий рік і задобрити тваринуЦього року вас не очікують ні великі невдачі, ні значний успіх. Гороскоп радить вам багато і старанно працювати, не вступати в конфлікти і поводитися порядно. Не намагайтеся нечесно заробити або обдурити долю.

Граб (4-13 червня; 2-11 грудня)

Цього року ви станете лідером колективу і авторитетом для інших. До вас часто будуть звертатися з проханнями і порадами - не відмовляйте в цьому людям. Намагайтеся бути уважними і слухати все, що вам говорять. Вас чекає доленосна розмова, яка змінить ваше життя.

Інжир (14-23 червня; 12-20 грудня)

2021 рік зустріне вас багатьма непростими змінами. Ремонт у квартирі, організація весілля і далекі поїздки можуть привести до нервового зриву. Постарайтеся тримати себе в руках і отримувати задоволення від змін.

Береза (24 червня)

Вас чекає значний успіх в кар'єрі, але для цього потрібно працювати. Найбільш плідний період для вас буде влітку. Не варто брати відпустку в цей час - приділіть його постійній роботі і поліпшенню своїх навичок. Відпочивати варто ближче до кінця року.

Бук (21 грудня)

Вас чекає удача у всіх справах і нових починаннях. Через успішну роботу ви ризикуєте перестаратися і відчувати себе виснаженими в середині року або навпаки - надмірно розслабитися і розлінитися. Дотримуйтесь розумного балансу між роботою і відпочинком.

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Автор: Катерина Пулатова