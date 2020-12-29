Павло Глоба назвав трьох щасливчиків, яким пощастить більше, ніж іншим.

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку і назвав трьох щасливчиків, яким пощастить більше, ніж іншим.

Про це пише slovofraza.

Найсприятливіші дні тижня для Овнів-понеділок, вівторок, п'ятниця і Субота. Це означає, що новий рік почнеться для них з позитивної ноти, що дуже важливо. В кінці 2020 року бажано зробити генеральне прибирання за правилами фен-шуй. Позбутися від старих речей. Щоб відносини з другою половинкою і близькими були сприятливими, варто поменше працювати. Астролог радить більше допомагати їм, частіше бувати поруч і надавати психологічну підтримку. Останні дні грудня можуть бути несприятливими для роботи. 30 і 31 числа краще не сперечатися з начальством.

Діва

Рік закінчиться для Дів на дуже оптимістичній ноті. Це буде дуже вдалий час для підвищеної активності на роботі. Висока ймовірність того, що начальство зможе оцінити спроби дів показати свою відданість. В амурних справах представників даного Знака чекає багато позитиву, удачі. Кінець грудня і початок січня — прекрасний час для романтики, зустрічей, початку відносин.

Скорпіон

На Скорпіонів чекає бурхлива і дуже продуктивний тиждень в любовній сфері. Всі, хто займається наразі пошуками другої половинки, зможуть знайти успіх. Варто побоюватися заздрісників і людей, які дають непрохані поради. В амурних справах краще покладатися у всьому на свою думку і на особистий досвід.

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Автор: УНІАН