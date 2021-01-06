Астрологи розповіли, що Козероги є деспотами. Їм складно ужитися з людьми.
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Про це повідомляє slovofraza.
Козероги люблять славу і домінування над людьми. Ці якості роблять їх холодними і жорстокими. Більш того, вони від оточуючих вимагають бездоганності. Тому часто задирають людей. Козероги не вміють сміятися над собою, тому будь-який колючий жарт для них - причина для вибуху.
Цікаво, що вони вважають людей дурними і недалекоглядними, хоча самі не завжди мають рацію. У зв'язку з цим у них є комплекси і занижена самооцінка.
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