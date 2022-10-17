Вівторок принесе деяким знакам Зодіаку розчарування, а деяким - приємні зустрічі і нові знайомства.

Астрологи склали гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 жовтня. Дізнайтеся, що в цей день чекає саме вас.

Овен

У вас в цей день будуть витати в повітрі аромати любові. Це може бути побачення або романтична прогулянка.

Телець

У цей день ви зможете проявити свої кращі якості на роботі, і начальство точно вас помітить.

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Близнюки

Доля подарує вам цікавий день в цікавій компанії. Це може бути або якийсь робочий семінар, або поїздка у відпустку, де ви познайомитеся з правильними людьми, які зіграють у вашому житті важливу роль.

Рак

Уродженці цього знака Зодіаку в цей день можуть кудись запізнитися, тому врахуйте це і виходьте заздалегідь.

Лев

Якщо вам пропонують зробити те, чого ви ніколи не робили - погоджуйтеся. Не пошкодуєте!

Діва

Проявіть чуйність і турботу на адресу своїх близьких, які в цей день потребуватимуть вашої уваги. Наприклад, якщо хтось із вашого оточення прихворів.

Терези

У цей день ви можете зустрітися з людьми, яких давно не бачили. Вони можуть зробити вам приємний сюрприз. Зірки кажуть, що день ви проведете розслаблено і приємно.

Скорпіон

Якщо вас відвідують неприємні сумні думки, то спробуйте відволікти себе переглядом фільму, прогулянкою або читанням книги. Іноді звільнити голову від думок - не просто корисно, а й вкрай необхідно.

Стрілець

На вас чекають цікаві пригоди і нові знайомства! Не лінуйтеся більше ходити пішки.

Козеріг

День краще розпланувати заздалегідь, щоб нічого не випустити з уваги і нікуди не запізнитися.

Водолій

У цей день великий ризик з кимось посваритися. Це може бути навіть скандал з кимось із членів сім'ї.

Риби

18 жовтня на вас чекає банальний робочий день, в якому може не бути нічого цікавого. Тому радимо вам взяти ініціативу в свої руки і придумати дозвілля на вечір.

Нагадаємо, новий тиждень принесе гроші цим знакам Зодіаку.

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