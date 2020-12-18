Гороскоп радить Овнам подбати про своє здоров'я. Тельцям не варто в цей день витрачати багато грошей.

Гороскоп на суботу, 19 грудня 2020 року радить Овнам подбати про своє здоров'я. Тельцям не варто в цей день витрачати багато грошей.

Про це пише slovofraza.

Овен

Овнам слід подбати про своє здоров'я. Почніть стежити за своїм харчуванням і режимом дня. Візьміть під суворий контроль шкідливі звички і обов'язково розв'яжіть проблему з недосипанням.

Тельці завтра будуть успішними буквально у всьому. Однак не поспішайте прощатися з грошима, деякі плани доведеться відкласти.

Близнюки

Субота від Близнюків зажадає терпіння, стриманих емоцій і тверезого мислення. Завтра не час проявляти свої емоції.

Рак

На Раків завтра чекатимуть деякі труднощі, які змусять змінити плани. Уважно стежте за тим, як і чим ви завтра харчуєтеся, ретельно перевіряйте якість продуктів, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.

Лев

Побутові клопоти завтра неабияк попсують нерви Левам. Зберігайте спокій і пам'ятайте, що у вас є сили все виконати і навіть більше.

Діва

У Дів завтра буде прекрасний настрій. У вас з'явиться бажання займатися облаштуванням житла або робочого місця. Взявшись за ці справи-проявіть креатив.

Терези

Терезам завтра варто присвятити час побутовим турботам. Якщо ви готуєтеся до зміни місця проживання, то ретельно все сплануйте і не забувайте про найменші деталі.

Скорпіон

Від вашої поведінки будуть залежати взаємини з оточенням. Зараз ви можете своєю неувагою або холодністю образити близьку людину і через це потім відчувати незручність. А якщо проявите душевну теплоту, то не зіткнетеся з докорами на свою адресу.

Стрілець

Стрільцям завтра катастрофічно не вистачатиме часу. Астрологи радять знайти кілька хвилин і поетапно розписати все, що вам треба зробити. Таким чином, ви не пропустіть найголовнішого.

Козеріг

Козероги завтра потребуватимуть допомоги близьких. Будьте впевнені в тому, що ви можете розраховувати на підтримку.

Водолій

Проведіть вільний час на самоті. В кінці року дуже важливо добре подумати над тим, що з вами сталося і підбити підсумки.

Риби

Будьте завтра рухливими і активними, не зупиняйтеся. День принесе вам набагато більше користі, ніж ви можете собі уявити.

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Автор: УНІАН