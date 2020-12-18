Гороскоп на суботу, 19 грудня 2020 року радить Овнам подбати про своє здоров'я. Тельцям не варто в цей день витрачати багато грошей.
Про це пише slovofraza.
Овен
Овнам слід подбати про своє здоров'я. Почніть стежити за своїм харчуванням і режимом дня. Візьміть під суворий контроль шкідливі звички і обов'язково розв'яжіть проблему з недосипанням.
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Тельці завтра будуть успішними буквально у всьому. Однак не поспішайте прощатися з грошима, деякі плани доведеться відкласти.
Близнюки
Субота від Близнюків зажадає терпіння, стриманих емоцій і тверезого мислення. Завтра не час проявляти свої емоції.
Рак
На Раків завтра чекатимуть деякі труднощі, які змусять змінити плани. Уважно стежте за тим, як і чим ви завтра харчуєтеся, ретельно перевіряйте якість продуктів, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.
Лев
Побутові клопоти завтра неабияк попсують нерви Левам. Зберігайте спокій і пам'ятайте, що у вас є сили все виконати і навіть більше.
Діва
У Дів завтра буде прекрасний настрій. У вас з'явиться бажання займатися облаштуванням житла або робочого місця. Взявшись за ці справи-проявіть креатив.
Терези
Терезам завтра варто присвятити час побутовим турботам. Якщо ви готуєтеся до зміни місця проживання, то ретельно все сплануйте і не забувайте про найменші деталі.
Скорпіон
Від вашої поведінки будуть залежати взаємини з оточенням. Зараз ви можете своєю неувагою або холодністю образити близьку людину і через це потім відчувати незручність. А якщо проявите душевну теплоту, то не зіткнетеся з докорами на свою адресу.
Стрілець
Стрільцям завтра катастрофічно не вистачатиме часу. Астрологи радять знайти кілька хвилин і поетапно розписати все, що вам треба зробити. Таким чином, ви не пропустіть найголовнішого.
Козеріг
Козероги завтра потребуватимуть допомоги близьких. Будьте впевнені в тому, що ви можете розраховувати на підтримку.
Водолій
Проведіть вільний час на самоті. В кінці року дуже важливо добре подумати над тим, що з вами сталося і підбити підсумки.
Риби
Будьте завтра рухливими і активними, не зупиняйтеся. День принесе вам набагато більше користі, ніж ви можете собі уявити.
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