Понеділок, 4 липня, для багатьох знаків Зодіаку пройде спокійно. Практично не передбачаються якісь несподівані повороти долі. Детальніше про те, що астрологи прогнозують кожному - читайте в матеріалі УНІАН.
Овен
День буде спокійним і розміреним. Однак якщо у вас буде поганий настрій, поговоріть з близькими. Це дійсно допоможе.
Телець
У цей день ви отримаєте позитивні новини. Вони можуть бути пов'язані з кар'єрними досягненнями.
Близнюки
Попри те, що сьогодні ви будете занурені в робочі питання, всередині будете відчувати гармонію і спокій, до яких давно прагнули.
Рак
4 липня принесе вам спілкування з людиною, яка допоможе розібратися зі своїми почуттями і прийняти правильне рішення в сфері, яка давно хвилює.
Лев
Левам цей день принесе негативні новини щодо бізнесу.
Тим, у кого бізнесу немає, варто бути напоготові у себе на роботі. Можливо, вас хтось підсиджує.
Діва
Понеділок для Дів пройде у розв'язанні сімейних питань. Не завжди вони будуть позитивними, проте ситуації допоможуть зблизитися з родичами.
Терези
Астрологи радять провести час з користю. Можете зайнятися спортом, сходити в парк з рідними, прочитати книгу або подивитися захоплюючий фільм.
Скорпіон
На відміну від інших знаків Зодіаку, початок тижня для Скорпіонів буде "гарячим". В першу чергу цей день принесе нові любовні пригоди.
Стрілець
Зірки радять не приховувати емоції і говорити близьким людям про те, що ви відчуваєте.
Козоріг
Вірте в себе. Ця віра допоможе знайти сили на нові звершення і досягнення.
Водолій
Водоліям варто починати збирати валізи. Їх чекає захоплююча подорож, яка принесе повне перезавантаження всього життя.
Риби
Зараз у Вашому житті досить багато подій, які змушують нервувати і переживати. Астрологи рекомендують більше думати про себе і берегти своє здоров'я.
Нагадаємо, астролог Влад Росс оцінив загрозу ядерної війни і розповів про хвороби Путіна.
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