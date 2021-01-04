Гороскоп не радить Ракам витрачати велику суму грошей. Терезам варто сфокусуватися на перспективах.

Гороскоп на вівторок, 5 січня 2021 року, не радить Ракам витрачати велику суму грошей. Терезам варто сфокусуватися на перспективах.

Про це пише slovofraza.

Овен

Постарайтеся розумно витрачати ваші сили і енергію, адже зараз будь-який емоційний струс може надовго погіршити ваше самопочуття. Головне для вас зараз - зберігати спокій.

Тільцям зірки радять тримати дистанцію з оточенням, не дозволяючи сісти собі на шию. Є велика ймовірність, що хтось спробує маніпулювати вами.

Близнюки

Завтра Близнюки будуть намагатися щось зробити, але все буде падати з рук. Відкладіть всі заплановані справи на наступний день.

Рак

Зірки кажуть, що в цей день Ракам не рекомендовано зайвий раз лізти у свій гаманець. Незаплановані витрати можуть спровокувати конфлікти!

Лев

Завтра Левів можуть засмутити друзі, а також невеликі сімейні неприємності. Виникнуть ситуації, які можуть зіпсувати вам настрій на довгий час.

Діва

Завтра життєвий потенціал Дів почне поступово знижуватися. Не виключено, що будь-які ваші дії можуть обернутися проти вас.

Терези

Зірки рекомендують Терезам дивитися в майбутнє з оптимізмом, а своє роздратування і негатив залишити позаду. Завтра у фокусі вашої уваги повинні бути краса, комфорт і бажані перспективи.

Скорпіон

У багатьох Скорпіонів з'явиться можливість проявити свої найкращі якості. Вечір зірки рекомендують вам провести в тихій обстановці.

Стрілець

Можлива підвищена втома, емоційність, вразливість. Рекомендується займатися не важкими домашніми справами. Займатися серйозними завданнями не варто.

Козеріг

На роботі можливі труднощі. Ви будете швидко втомлюватися, але це не привід для занепокоєння, скоро сили відновляться. Нікого не критикуйте і будьте терплячі.

Водолій

Беріться за нові завдання, розширюйте поле діяльності. Не перекладайте свої обов'язки на інших людей і не робіть вчинків, які можуть засмутити близьких. Утримайтеся від співпраці з людьми, яких ви погано знаєте, вони можуть вас сильно засмутити.

Риби

У вівторок Риби можуть зіткнутися з непоступливістю і різкістю оточення, особливо колег. На щастя, ви будете володіти гнучкістю і дипломатичністю, тому зможете згладити гострі кути.

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Автор: УНІАН