У березні вам потрібно дотримуватися порядку у всіх справах.

У перший місяць весни Ракам знадобиться вміння планувати свій день і дотримуватися порядку в справах, повідомляє TamBY.info. Без цього ваше життя піде шкереберть. Вам потрібно дотримуватися гармонії на роботі і в сім'ї, приділяти достатньо часу всім сферам життя. Не забувайте в міру працювати і відпочивати без перекосів в якусь сторону.

У березні на вас звалиться багато нових обов'язків, які можуть вас обтяжувати. Вам доведеться взяти на себе відповідальність у справах, де ви зовсім не маєте досвіду. Близькі та рідні потребуватимуть вашої допомоги та підтримки.

Сприятливі дні для Рака в березні 2021 року:

1, 10, 11, 18, 19, 26, 29 березня.

Несприятливі дні для Рака в березні 2021 року:

3, 5, 14, 15, 21, 22 березня.

Гороскоп для Раків в роботі і фінансах

На роботі в цьому місяці ви зіткнетеся з різними конфліктами і складними ситуаціями. Вам потрібно постаратися контролювати свою поведінку і не піддаватися емоціям, інакше можете зіпсувати свою репутацію. В середині березня ви будете насильно втягнуті в тривалий конфлікт. Постарайтеся уникнути цього. У разі звинувачень ввічливо відстоюйте свою правоту, але не дозволяйте емоціям виходити з-під контролю.

У другій половині місяця вам вдасться завершити важливу справу, але тільки в тому випадку, якщо ви будете чітко слідувати старому плану. Не намагайтеся шукати нові стратегії та експериментувати в цьому місяці. В кінці березня Вам відкриються нові перспективи. Деякі Раки знайдуть прибуткову вакансію або почнуть працювати на себе. У фінансових питаннях вам потрібно буде довіряти тільки собі.

Прогноз в коханні і сім'ї для Раків на березень

У березні дуже важливо не допускати суперництва між вами і вашим партнером. Будь-які змагання в цей період приведуть до сварок і розчарувань. Постарайтеся дотримуватися рівноправності у відносинах і навчиться знаходити компроміс. Дуже небезпечним в березні буде почуття заздрості вашої половинки - постарайтеся його пом'якшити, щоб воно не зруйнувало відносини.

Читайте такожМісячний календар на березень: найкращі та несприятливі дні першого місяця весниЯкщо ви страждаєте від нерозділеного кохання, то в березні швидше за все ви позбудетеся від своєї хворобливої прихильності. В кінці місяця вам може пощастити зустріти людину, з якою у вас зародяться взаємні почуття. В цілому березень сприятливий період для Раків, щоб почати жити разом з половинкою.

Прогноз на березень для Раків у здоров'ї

Ваш фізичний стан в березні буде сильно залежати від емоційного. Відчуваючи негативні емоції і вплутуючись в конфлікти, ви ризикуєте захворіти. Конфлікти і сварки приведуть вас до сильної втоми і частого головного болю. Щоб зняти негатив, почніть відвідувати басейн, займіться аутотренінгом.

Друга половина місяця підійде для занять спортом. У цей період активізуються приховані ресурси організму, і ви зможете домогтися хороших результатів в тренуваннях. Пам'ятайте про дотримання питного режиму і повноцінного харчування.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова