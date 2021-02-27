У березні Риб очікує багато змін - як приємних, так і болючих.

Життя Риб у березні кардинально зміниться, йдеться в гороскопі TamBY.info. Зміни будуть потрібними і довгоочікуваними, але пройдуть не зовсім гладко. У березні в вас прокинеться почуття ностальгії, ви будете часто сумувати по місцях з дитинства, старим друзям і колишнім відносинам. Дозвольте собі трохи поностальгувати, але не надто зациклюйтеся на минулому.

У перший місяць весни приділіть більше часу відпочинку, частіше розважайтеся. Це підемо вам на користь. У складних ситуаціях звертайтеся за допомогою і підтримкою до друзів - вони будуть вашою опорою. Рибам також рекомендується більше подорожувати, досліджувати нові місця.

Сприятливі дні в березні 2021 року для Риб:

5, 6, 10, 11, 19, 20, 25.

Несприятливі дні для Риб у березні 2021 року:

7, 8, 15, 18, 26, 27.

Кар'єра та фінанси Риб у березні 2021

Читайте такожГороскоп для Дів на березень 2021 року: постарайтеся впоратися з труднощами на роботіНа роботі вам доведеться розв'язувати серйозні питання, які вплинуть на кар'єрний шлях. Не дійте імпульсивно і не приймайте поспішних рішень. Перед тим, як щось міняти, необхідно зважити всі «за» і «проти». Користуйтеся своєю розвиненою інтуїцією - вона вас не підведе.

Гороскоп не рекомендує братися відразу за кілька справ - інакше прогорите скрізь. Зосередьтеся на чомусь одному. У сфері фінансів березень буде вдалим для Риб. Це вдалий час для вигідного вкладення коштів та інвестицій. При цьому ставитеся до грошей дбайливо, у фінансовому плануванні поводьтеся відповідально. Вам варто зробити запас на "чорний день".

Прогноз для Риб в коханні і сімейному житті

В особистому житті Риби будуть цілеспрямованими, що не характерно для цього знака. Ця якість дуже сподобається вашим обранцям. Вільні Риби можуть робити перші кроки і проявляти ініціативу, а сімейні - планувати спільне дозвілля. Ситуація для пошуку нової половинки складеться для вас дуже вдало.

У березні вам варто зайнятися побутовими справами: ремонтом або переїздом. Такі справи не тільки складуться дуже вдало, але і згуртують вас з вашою половинкою.

Здоров'я Риб у березні 2021 року

У березні Риби будуть відчувати себе непогано, але є ризик загострення хронічних хвороб. Також потрібно дотримуватися гігієни і захистити себе від простудних захворювань. В кінці місяця Риби зіткнуться з проблемами з травною системою. Перегляньте своє харчування і дотримуйтеся режиму дня.

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Автор: Катерина Пулатова