У цьому місяці вам варто утримуватися від пригод.

Перший місяць весни для Тельців буде досить мінливим, повідомляє TamBY.info. Властива цьому знаку впертість і нелюбов до змін буде дуже заважати Тельцям в березні. Вам доведеться бути гнучкими і терплячими, щоб успішно виходити з конфліктних ситуацій.

Тельцям в цьому місяці потрібно жити за прислів'ям "Тихіше їдеш - далі будеш". На роботі і в сім'ї не варто проявляти ініціативу і намагатися стати лідером. Не потрібно привертати до себе зайву увагу і влазити в чужі проблеми. Якщо у ваших родичів і друзів будуть труднощі - дозвольте їм розібратися самим. Як би не хотілося допомогти близьким, але Ваші поради в березні їм лише нашкодять.

Сприятливі дні для Тельця в березні 2021 року:

1, 6, 14, 15, 20, 23, 24.

Несприятливі дні для Тельця в березні 2021 року:

2, 3, 10, 11, 16, 17.

Гороскоп для Тельців в роботі і грошах

Вам потрібно морально підготуватися до можливих невдач на роботі і відсутності результату на роботі в цьому місяці. Не потрібно впадати у відчай і звинувачувати себе, адже це не допоможе. Не соромтеся звертатися за допомогою і порадою до людини, чий досвід більше вашого. В цілому на роботі не варто вступати в конфлікти і проявляти велику ініціативність. Чим повільніше ви будете рухатися до мети, тим швидше її досягнете.

У другій половині березня вам випаде шанс домогтися більшого успіху за допомогою нечесного трюку. Вам вдасться домогтися своїх цілей, але радість від цього буде дещо затьмарена. Чи варто йти на такий крок - вирішувати вам. У сфері фінансів ви будете обачні і економні. Тельці постараються зібрати грошей на майбутнє і бути економними.

Прогноз для Тельців в сім'ї і коханні

Одруженим і заміжнім Тельцям в березні захочеться пригод. Ви будете кокетувати і фліртувати з представниками протилежної статі, що викличе ревнощі вашого половинки. Тримайте себе в руках, інакше ризикуєте зруйнувати сім'ю. Не варто міняти довгий і міцний шлюб на швидкоплинні відносини.

В середині місяця самотні Тельці можуть познайомитися зі своєю долею. Нове знайомство буде дуже бурхливим і яскравим. Однак не втрачайте самоконтролю, інакше потім будете шкодувати. Існує ймовірність, що нові відносини не переростуть у щось серйозне.

Гороскоп здоров'я для Тельця на березень

Вразливою виявиться дихальна система, що може привести до грипу або нежиті. Намагайтеся рідше бувати в людних місцях і одягайтеся по погоді, щоб не підхопити застуду. Заняття спортом стануть найбільш ефективним способом по зміцненню імунітету в середині місяця. Однак перестаратися з тренуваннями не варто.

У березні можна відвідувати салони краси і масаж. Результати процедур вас порадують. В кінці місяця займіться профілактикою хвороб кісток. Корисно буде наповнити раціон продуктами, що містять кальцій і більше бувати на свіжому повітрі.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова