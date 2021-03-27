У квітні Водолії матимуть багато клопоту.

У квітні у Водоліїв буде дуже динамічний і зайнятий період, повідомляє гороскоп від Tamby.info. Вам доведеться бути працьовитими і відповідальними, щоб встигнути якісно зробити всі справи. Не намагайтеся пробитися за рахунок інших або отримати легкий результат без зусиль. Родичі зараз потребуватимуть порад і підтримки, більшої уваги з вашого боку.

Крім купи справ квітень також запропонує Водоліям нові цікаві знайомства і захоплення. Це хороший місяць, щоб навчитися чомусь новому або кинути шкідливу звичку. Попри велику зайнятість і брак вільного часу, всі клопоти Водолій зустріне з оптимізмом і посмішкою.

Сприятливі дні для Водолія у квітні 2021 року:

3, 10, 13, 15, 18, 22, 26, 30 Квітня.

Несприятливі дні для Водоліїв у квітні 2021 року:

2, 6, 16, 17, 23, 25, 28 квітня.

Гороскоп для Водолія в кар'єрі і грошах

Читайте такожГороскоп для Стрільців на квітень 2021: проявляйте ініціативу та не бійтеся експериментівУ квітні вам вдасться реалізувати свої творчі плани. Водолії зможуть завоювати повагу начальства. Щоб просунутися по кар'єрних сходах, вам потрібно рости над собою і отримати додаткову освіту. Постарайтеся вирішити найбільш важливі ділові питання до 18 квітня. З цього дня почнуть накопичуватися старі справи і невирішені завдання, можливий застій на роботі.

У матеріальному плані для Водоліїв цілком вдалий час. У витраті грошей керуйтеся своєю інтуїцією. Найбільше грошей піде на потреби дітей. В середині місяця можна робити великі покупки для домашнього побуту і укладати великі угоди.

Гороскоп для Водолія в коханні та сімейному житті

У квітні у самотніх Водоліїв нестачі в увазі з боку протилежної статі не буде. Однак через велику зайнятість Водоліям буде не до амурних справ. На перший план в особистому житті виступлять батьки та рідні, які дуже потребують вашої підтримки.

В середині місяця буде вдалий період для розв'язання любовних питань і початку відносин. В кінці квітня підвищиться ймовірність конфліктів, з'ясування відносин. Однак ці сварки вщухнуть так само швидко, як і виникнуть. Гороскоп рекомендує завершувати конфлікт пристрасним примиренням в спальні - це зміцнить ваші відносини.

Здоров'я Водолія у квітні 2021 року

У квітні Водолії не матимуть приводів для занепокоєння. Ніяких серйозних захворювань у вас не передбачається. Сприятливий час для повторного курсу лікування, боротьби з хронічними недугами і для профілактичних заходів. У другій половині квітня є ризик лікарської помилки або неправильного діагнозу. Корисними для Водоліїв будуть косметичні процедури і курортне лікування.

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Автор: Катерина Пулатова