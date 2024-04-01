Дізнайтеся, яким цей місяць буде саме для вас.

Мольфар Макс Гордєєв ексклюзивно для УНІАН склав гороскоп на квітень по картам Таро. Що цього місяця чекає на всі знаки Зодіаку - читайте в детальному прогнозі.

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Гороскоп для Овна

Сприятливі дні: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30

Відео дня

Несприятливі дні: 3, 8, 12, 17, 22, 27

Квітень обіцяє бути періодом змін і можливостей для Овнів. Цього місяця на вас чекають як виклики, так і успіхи як в особистому, так і в професійному житті. Будьте готові бути адаптивними і рішучими, щоб подолати будь-які перешкоди, з якими ви зіткнетеся. Будьте відкриті для нових ідей і готові до змін, які можуть призвести до вашого зростання і розвитку.

Кохання і сім'я

У квітні ваша емоційна сфера буде на першому плані. З 8 по 12 квітня вам слід бути особливо уважними до свого партнера і проявляти турботу і розуміння. Це сприятливий період для поглиблення ваших стосунків і вирішення будь-яких невирішених питань. 15 і 20 квітня будуть ідеальними днями для романтичних зустрічей і прояву уваги одне до одного. Ваші емоційні зв'язки можуть зміцнитися, а ви відчуєте більшу гармонію у стосунках.

Фінанси та робота

У сфері роботи на вас очікує період змін і викликів. 18 квітня будьте особливо обережні, щоб уникнути конфліктів із колегами або начальством. Ваша професійна поведінка цього дня може мати велике значення для вашої кар'єри. Не забувайте проявляти дипломатію і терпіння, коли виникають складні ситуації. У фінансовому плані, дні 5 і 25 квітня є сприятливими періодами для ухвалення важливих фінансових рішень та інвестицій. Це час, щоб оцінити свої можливості і розробити нові стратегії управління грошима.

Здоров'я

У квітні ваше фізичне й емоційне благополуччя потребує особливої уваги. Зверніть увагу на стан вашого серця і шлунка. Уникайте зайвих стресових ситуацій, які можуть негативно позначитися на вашому серцево-судинному здоров'ї. Дбайте про правильне харчування, вживайте більше овочів і фруктів, а також уникайте переїдання. Регулярні фізичні вправи, особливо кардіо, допоможуть підтримувати ваше серце в хорошій формі. Що стосується шлунка, намагайтеся уникати зайвого перенапруження і стресу, вживайте їжу легкозасвоювану і багату на клітковину. Не забувайте про регулярні медичні огляди для підтримки загального фізичного стану.

Гороскоп для Тельця

Сприятливі дні: 2, 6, 11, 16, 21, 26

Несприятливі дні: 4, 9, 14, 19, 24, 29

Квітень для Тельців стане часом важливих життєвих рішень і значних подій. Очікуються зміни як в особистій сфері, так і на роботі. Будьте готові до несподіваних поворотів подій, але пам'ятайте, що саме в цих змінних моментах полягає ваша сила і можливість для зростання. Вам належить проявити гнучкість і рішучість, щоб отримати максимальну вигоду з пропонованих шансів.

Кохання і сім'я

У квітні, у сфері кохання і сім'ї, на вас очікують цікаві повороти подій. Цей місяць надає вам можливість звернути увагу на свої стосунки і на важливість близькості з близькими. З 6 по 11 квітня, будьте відкриті для нових знайомств і романтичних зустрічей. Це сприятливий час для розширення кола спілкування і зміцнення зв'язків із партнером.

Якщо ж ви зіткнулися з напруженістю у стосунках, важливо відкрито обговорити проблеми і прагнути до компромісу. З 19 по 24 квітня, будьте особливо уважними до потреб вашого партнера і проявляйте турботу та увагу до ваших близьких. Пам'ятайте, що відкрита і щира розмова може прокласти шлях до глибокого взаєморозуміння і зміцнення ваших стосунків.

Фінанси та робота

У квітні, у сфері фінансів і роботи, ви стикаєтеся з потенціалом для фінансового зростання і професійного розвитку. Цей місяць пропонує вам можливість оглянути свої інвестиції та фінансові стратегії з погляду довгострокової стійкості та прибутковості.

Будьте обачні в ухваленні фінансових рішень і приділіть час для аналізу ринкової ситуації та перспектив. З 14 по 19 квітня, рекомендується уникати ризикованих інвестицій і віддавати перевагу стабільним активам. Важливо також не забувати про створення резервів і фінансової подушки безпеки для забезпечення фінансової стабільності в разі несподіваних обставин.

У сфері роботи, акцентуйте увагу на розвиток ваших професійних навичок і вмінь. З 21 по 26 квітня, виділіть час для навчання і підвищення кваліфікації, що дозволить вам розширити свої можливості і підвищити свою привабливість на ринку праці. Не забувайте також про важливість стратегічного планування і постановки цілей, які допоможуть вам досягти бажаних результатів у вашій кар'єрі.

Здоров'я

Здоров'я у квітні потребує вашої особливої уваги. Пам'ятайте, що фізичний стан часто відображає ваш емоційний стан і установки. Тому важливо не тільки звертати увагу на симптоми, а й на свої емоції та думки. Практика позитивних тверджень може допомогти змінити негативні переконання і поліпшити загальний стан. Наприклад, повторення фраз на кшталт "Я заслуговую на турботу і добробут" або "Моє тіло здорове і сильне" може підтримати ваше фізичне та емоційне благополуччя. Крім того, не забувайте приділяти час для турботи про свій внутрішній стан, займаючись медитацією, йогою або іншими практиками, які допоможуть вам віднайти внутрішній спокій і гармонію.

Гороскоп для Близнюків

Сприятливі дні: 3, 8, 12, 17, 22, 27

Несприятливі дні: 5, 10, 15, 20, 25, 30

Квітень 2024 року привносить у ваше життя свіжий вітер змін і захопливих відкриттів. Цей місяць обіцяє бути насиченим яскравими подіями, які тестуватимуть вашу готовність до адаптації та відкриття нових горизонтів. Ви відчуватимете, як енергія змін витає навколо вас, запрошуючи вас на захопливий танець долі. Будьте готові до зустрічі з несподіваними поворотами, які можуть привести вас до нових можливостей і пригод, які ви й не могли уявити раніше.

Ваша здатність адаптуватися до змін і ваше почуття гумору стануть вашими вірними провідниками в цій захоплюючій подорожі. Не втрачайте шансів, які постануть перед вами, адже саме зараз у вас є можливість здійснити ваші мрії та досягти бажаних цілей. Повірте у свої сили та не бійтеся досліджувати нові горизонти, адже саме в них полягає ключ до вашого особистого та професійного зростання.

Кохання та сім'я

У квітні 2024 року ваш світ кохання та сім'ї сповниться хвилюючими моментами та неповторними переживаннями. Цей місяць обіцяє приносити вам не лише радість і веселощі, а й численні можливості для поглиблення ваших стосунків і створення теплої атмосфери в сімейному колі. Будьте відкриті для нових знайомств і романтичних побачень - квітень закликає вас вийти із зони комфорту і відкритися для нових емоцій.

Якщо ви вже перебуваєте у стосунках, цей місяць буде сприятливим часом для спілкування і взаєморозуміння з вашим партнером. Зверніть увагу на важливість чесного спілкування і взаємної підтримки - ці якості допоможуть вам зміцнити ваш зв'язок і подолати будь-які труднощі. Не забувайте також про своїх близьких і рідних - квітень закликає вас приділити їм більше уваги й турботи, створюючи теплу й гармонійну обстановку в сімейному колі.

Повірте в силу любові та підтримки, які ви можете надати своїм близьким, і вони неодмінно відгукнуться на вашу щирість і турботу.

Робота та фінанси

Квітень 2024 року обіцяє бути часом фінансових змін і можливостей. Цього місяця вам доведеться активно взаємодіяти з вашими грошовими справами, бути уважними до можливостей і готовими до змін.

Під впливом планети Меркурія, вашого покровителя, ваша фінансова сфера перебуватиме під особливою увагою. Будьте готові до несподіваних обставин і можливостей, які можуть прийти до вас раптово. Ваші навички спілкування та вміння швидко адаптуватися до нових обставин стануть ключем до успішного управління вашими фінансами.

Число 4, що символізує стабільність і організованість, нагадує вам про важливість створення міцної фінансової бази. Цього місяця постарайтеся розробити стратегію управління грошима і дотримуватися її. Плануйте свої витрати та інвестиції, щоб забезпечити стабільність і надійність у вашому фінансовому житті.

Ваш успіх у фінансах цього місяця залежить від вашої здатності ухвалювати обдумані рішення і довіряти своїй інтуїції. Будьте готові до можливостей, які можуть відкритися перед вами, і використовуйте їх на свою користь.

Здоров'я

У квітні 2024 року особливу увагу слід звернути на здоров'я вашої нервової системи та дихальних органів. Оскільки ви можете відчувати додаткову напругу через збільшення активності та несподівані зміни у вашому житті, рекомендується приділити час практикам, що розслаблюють, таким як йога і медитація, щоб зняти стрес і зміцнити ваше психічне благополуччя.

Крім того, важливо стежити за здоров'ям вашого дихального апарату, включно з легенями і бронхіальними трубками. Підтримуйте їх у хорошому стані за допомогою регулярних фізичних вправ, правильного дихання і чистого повітря.

Не забувайте також про догляд за голосовими зв'язками, особливо якщо вам доводиться багато розмовляти або виступати в публічних виступах. Пийте достатню кількість води, щоб підтримувати слизову оболонку гортані зволоженою, і уникайте перенапруження голосу.

Пам'ятайте, що ваше здоров'я - це ваш найцінніший капітал, тому приділіть йому належну увагу й турботу. Визнайте і слухайте сигнали вашого тіла, і воно буде вдячно відповідати вам своїм здоров'ям і життєвою силою.

Гороскоп для Рака

Сприятливі дні: 8, 9, 27, 28.

Несприятливі дні: 3, 4.

На початку і наприкінці квітня 2024 року народжених під знаком рака супроводжуватиме удача, хоча в середині місяця й очікуються деякі неприємні моменти. Гороскоп на квітень 2024 року для Рака радить бути акуратнішим у стосунках зі світом, не поглиблювати конфлікти з керівництвом, а головне - зберігати внутрішню рівновагу. Її в жодному разі не можна втрачати, щоб із натхненною легкістю підійти до травня.

Під впливом планет у вогняному знаку Овна на початку квітня 2024 року Раки можуть стати войовничими і навіть агресивними. Але не поспішайте зараховувати всіх своїх опонентів до числа недоброзичливців. Намагайтеся спокійніше ставитися до чужої думки і критики на свою адресу, інакше ви станете учасником нескінченних сварок і суперечок, у такий спосіб сильно виснаживши собі нервову систему. До того ж енергію, даровану планетами, можна спрямувати в продуктивніше русло - наприклад, на досягнення поставлених цілей.

У другій декаді місяця існує висока ймовірність, що ви потрапите в ситуацію важкого вибору. Відкинути зайві емоції, щоб ухвалити правильне рішення, вам навряд чи вдасться. А тому зверніться за порадою до друга або родича, якому ви повністю довіряєте.

Потреба в комфорті й затишку різко зросте в останню третину місяця, коли ви потрапите під гармонійний вплив Венери. У цей час вам вкрай не рекомендується економити на собі. Купуйте тільки якісні речі відомих виробників, адже недарма кажуть, що скупий платить двічі.

Кохання та сім'я

Усю першу третину квітня приємна атмосфера душевного комфорту буде супроводжувати Раків. Чуйність і згода з боку протилежної статі створять відчуття затишку, що обволікає. Головне - не сприйняти податливість світу за вседозволеність, що настала, інакше вже з 11 числа на вас чекають раптові розчарування. Це вселенський дипломат Хірон вносить рівновагу в сектор вашого знака, закликаючи Раків до порядку.

Для прояснення каламутних ситуацій можна вдатися до порад тих людей, кому ви звикли довіряти. Робити це найкраще 18 квітня. Місяць, що керує Раками, дасть змогу "відкрити третє око" і внести корективи у свій чуттєвий світ.

Сімейним Ракам є сенс проявити деяку скритність, "піти зі сцени в зал" і зосередитися на сприйнятті того, хто поруч. З 9 по 20 квітня не намагайтеся нав'язати рідним свою правоту. Не бийтеся головою об стіну, оскільки вплив Плутона робить коханих не настільки сприйнятливими до Раків, як останнім того б хотілося.

З 21 квітня і до самого кінця місяця є сенс залучити до сімейного життя близьких друзів і далеких родичів. Домашні посиденьки в цей період піднімуть настрій і зміцнять стосунки.

Фінанси і робота

Нептун благотворно впливає на водну стихію Раків протягом усього першого тижня. Ваша енергія розгорнеться на повну потужність, а творчий підхід до справи дасть змогу знаходити нетривіальні рішення складних проблем. У результаті ваш авторитет в очах умілих і розуміючих співробітників зросте.

Не так вдало складуться стосунки з начальством. Намагайтеся виявити терпіння, оскільки критика на вашу адресу і неадекватне сприйняття дійсності з начальницького боку продиктовані не стільки відсутністю професіоналізму, скільки неблагополучним розташуванням Марса і Плутона по відношенню до вашого знака. Негативний вплив останнього особливо зросте до 9 квітня і триватиме до 20 числа. У цей період висока ймовірність того, що ви захочете кинути все і піти в нікуди.

Не приймайте рішення під впливом депресивних емоцій. Краще перечекати цю тимчасову смугу, ніж вибрати найгірше із зол. Пам'ятайте істину: "Щось краще, ніж нічого". Зірки не стоять на місці. Плутон поступиться місцем Венері з 21 квітня. Під її заступництвом ситуація на роботі повернеться в комфортне русло. Доброзичлива атмосфера збережеться до самого кінця місяця, що дозволить! Ракам відновити потенціал і повернути втрачені позиції.

Здоров'я

Частіше взаємодійте з водою в тиждень із 1 до 7 квітня, який пройде під впливом Нептуна і Прозерпіни. Щодня приймайте душ, за можливості - розслаблювальну ванну. Намагайтеся пити більше рідини.

Ви перебуватимете не в найприємнішому настрої, ба більше, високий ризик впасти в затяжну депресію, про що в період з 9 по 21 квітня говорить напружено розташований Плутон. Щоб цього уникнути, не приховуйте свої негативні емоції, адже саме вони руйнують вас зсередини. Дайте волю своїм почуттям, виплесніть назовні все, що вас мучить. Якщо боїтеся когось образити, довірте свої переживання та інші негативні емоції аркушу паперу або ж відвідайте психолога. Найсприятливішими днями для консультації виявляться 18 і 19 квітня, що підтверджує Місяць.

Гороскоп для Лева

Сприятливі дні: 1, 2, 10, 12.

Несприятливі дні: 6,7.

Весь квітень 2024 року Леви будуть буквально фонтанувати енергією і шукати точки її застосування. Другий весняний місяць надасть шанс перевершити себе і зробити неможливе.

У першу третину місяця Сонце сприятиме всім вашим починанням і головне в цей час не сидіти вдома. Поспішайте туди, де є багато людей, грає гучна музика і панують веселощі. Відвідуйте вечірки, розважальні заходи, ходіть у гості та самі запрошуйте гостей. Уникайте тривалого перебування на самоті 3 і 4 квітня, оскільки занадто високий ризик, що в голову вам почнуть лізти неприємні думки і спогади.

Ваші лідерські якості посиляться в період з 10 до 18 квітня, коли Марс утворює до вашого знака гармонійний аспект. Це чудовий час, щоб знайти колектив, який розділяє ваші інтереси. Вам мало не відразу запропонують зайняти керівну позицію, відчувши ваш колосальний потенціал.

Дещо напруженим видасться період із 20 по 30 квітня. Несподівані обставини можуть змусити вас відступити або перешкодити встигнути виконати все, що ви задумали. Замість того щоб ображатися на долю, заздалегідь продумайте всі можливі обхідні варіанти. Обов'язково складіть список ключових цілей і розплануйте свої справи. Самоорганізованість і дисципліна допоможуть вам подолати виниклі перешкоди.

Кохання та сім'я

Потреба в активному спілкуванні потягне самотніх Левів у галасливі компанії з самого початку квітня. Аж до 9 числа енергетика сонячного покровителя надасть бажання віддавати себе людям, радувати їх, отримуючи у відповідь резонансний ефект позитивних емоцій. Ви привабливі для багатьох, але не готові виділити когось одного з маси шанувальників.

Бажання бути приємним одразу для всіх може призвести до непорозуміння з боку того партнера, який уже визначився у ставленні до Лева і вимагає відповідних почуттів. З 10 по 12 квітня можливі конфлікти на цьому ґрунті. Вплив Венери, що розпочався з 13 числа, розгорне кут зору і дасть вам змогу зосередитися на комусь конкретному.

Сімейним Левам буде тісно у звичному колі. Захочеться зміни місць, руху, культурного зростання. Особливо сильними стануть ці настрої з 3 по 5 квітня. Залучіть близьких і домашніх до здійснення своїх ідей. Спільні походи в кіно, поїздки і навіть просто прогулянки парком сприятимуть зміцненню сім'ї.

Стосунки з партнером набудуть пристрасної фази з 13 по 19 квітня. У ці дні ваша чуттєвість виявиться прийнятою і спричинить каскад любові у відповідь.

Фінанси та робота

Взаємне розташування Сонця з Марсом сприятливе для Левів із 1 до 10 квітня. Ви виявите неабиякі здібності на роботі, а ваша продуктивність викличе повагу, що межує із заздрістю. Прояви останньої можуть бути помітні 6 і 7 числа. Ця легка турбулентність, викликана впливом Місяця, не повинна засмучувати Львів, оскільки Марс продовжить підтримувати ваш авторитет на високому рівні.

Громадські навантаження і відповідальні доручення, передбачувані в період із 12 до 16 квітня, здадуться легко здійсненними, оскільки 15 числа Сонце ввійде в секстиль із Юпітером. Це додасть широти вашим вчинкам. Проявиться творчий підхід у вирішенні завдань. Ті Леви, які працюють у гуманітарній сфері, опиняться цього дня на піку своїх висот.

Зацікавлені в кар'єрному зростанні зможуть домогтися свого. Деякі Леви отримають привабливі пропозиції, пов'язані з переходом на іншу роботу. Слід поквапитися з реалізацією відкритих можливостей, бо в останні півтора робочі тижні, починаючи з 19 квітня, удача піде на спад. Позначиться вплив Урана, який підкине перешкод і несподіванок. Частину задумів доведеться відкласти.

Здоров'я

Період з 1 по 11 квітня виявиться сприятливим часом, коли ваш фізичний і психологічний стан будуть чудовими, що підтверджують планети з дружнього знака Овна. Ви станете активнішими, витривалішими, зросте ваша працездатність. І все-таки не забувайте про необхідність відпочинку, зокрема 6 і 7 квітня, коли Місяць утворює до вашого знака напружений аспект, відкладіть усі важливі справи на потім.

Зайнятися профілактикою захворювань щитовидної залози рекомендується в тиждень із 13 до 19 квітня, який пройде під впливом Венери. Їжте більше продуктів, багатих йодом: морську капусту, рибу, креветок. Якщо у вас є незрозумілі симптоми, як-от підвищена дратівливість, ламкість волосся і нігтів, не полінуйтеся здати аналізи на гормони, краще 16 або 17 квітня, тому що в зазначені дні ймовірність лабораторної помилки буде мінімальною.

У вас ослабне імунна система наприкінці місяця, тому ви ризикуєте стати жертвою вірусної інфекції, про що попереджає несприятливо розташований Меркурій. Робіть загартовуючі процедури, їжте більше фруктів і цитрусових. А при виникненні перших ознак хвороби відразу ж візьміть лікарняний і починайте лікування. На ногах і без наслідків перенести інфекцію не вийде.

Гороскоп для Діви

Сприятливі дні: 13, 14.

Несприятливі дні: 8,9.

Середина весни для представників знака Діви обіцяє стати цілком позитивною. Ускладнити квітень 2024 року можуть лише внутрішні проблеми, що прориваються назовні протягом кількох весняних днів.

Перша декада квітня 2024 року завдяки впливу Марса може зробити Дів підвищено дратівливими і прискіпливими. Ви почнете набридати родичам своїми постійними зауваженнями. Звісно, в якийсь момент домочадці можуть ополчитися на вас, і тоді конфлікт неминучий; імовірність його особливо висока 8 і 9 квітня. Якщо хочете, щоб удома панувала нормальна атмосфера, постарайтеся стримувати свої негативні емоції.

Мрійте обережно, ретельно формулюючи свої бажання в період із 12 до 17 квітня. Плутон і Білий Місяць, що аспектіруют ваш знак, обдарують вас майже магічними здібностями. Усе, про що ви подумаєте, почне збуватися. Але за неправильного формулювання ви можете зіткнутися з негативними наслідками своїх бажань, і тоді почуття розчарування неминуче.

Потреба в нових знаннях, отриманні нової інформації буде особливо високою в період з 19 до 30 квітня, коли Меркурій утворює гармонійний аспект до вашого знака. У цей час вам припадуть до душі професійна література, науково-пізнавальні телепередачі та відео. Ви можете записатися на навчальні курси, причому особливо легко вам даватимуться природничі та гуманітарні науки.

Кохання та сім'я

Багатообіцяючі знайомства можуть з'явитися у самотніх Дів починаючи з 20 числа і до кінця квітня. Тим Дівам, які ще не перебувають у шлюбі, але вже мають стабільні стосунки, доведеться пережити період взаємних непорозумінь із 1 по 11 число. Партнер може викликати роздратування неповороткістю і тугодумістю. Не поспішайте звинувачувати його. Найімовірніше, біда в загостреній вимогливості з вашого боку.

Уже з 14 квітня обставини і люди перестануть обурювати ваш інтелект. Під впливом гармонійно розташованої Венери у вас прокинеться здатність поблажливого ставлення до людських недосконалостей. Вплив Урана спричинить мотиви для філософського осмислення наявних або можливих зв'язків.

Непростий квітень чекає і сімейних Дів. Уже з 1 числа ви почнете мучити другу половину раптовими причіпками і вимогами. До 11 числа ви можете помітити, що домочадці уникають тісного спілкування з вами. Отже, настав час послабити домінуючу поведінку і дати близьким можливість поводитися природно. З 15 квітня в домі запанують гармонія і взаєморозуміння.

Гроші та робота

Вплив Нептуна на земну стихію Дів призведе на початку квітня до безладного перебігу справ на роботі. Усе буде валитися з рук, особливо з 5 по 9 квітня. Цього тижня краще уникати відповідальних доручень і покласти основне навантаження на колег, інакше можна підвести багатьох і весь колектив загалом.

12 числа ситуація виправиться. Взаємодія Меркурія з Плутоном відкриє дієву силу вашої інтуїції, і ви почнете передбачати ті зміни обставин, яких не помічають інші.

Тиждень із 12 до 17 квітня вкрай вигідний для Дів, зайнятих у комерції. З'являться можливості розширити сферу впливу. Тим Дівам, чия робота пов'язана зі спілкуванням, навчанням і соціальними сторонами життя, належить зробити корисні для себе висновки до середи, 14 числа.

19 квітня обіцяє грошовий прибуток, про що свідчить з'єднання Меркурія із Сонцем. У будь-якому разі тиждень із 19 до 23 числа вимагатиме залучення сил інтелекту до того, що раніше вирішувалося само собою. Потрібно чітко формулювати цілі для того, щоб вони стали зрозумілими співробітникам і партнерам по бізнесу.

Здоров'я

Проблеми зі сном будуть періодично виникати в період із 1 по 12 квітня. Імовірно, вам варто всерйоз замислитися про зміну постільної білизни: доглянути собі новий ортопедичний матрац, подушку, постільну білизну. Якщо такі зміни не допоможуть, почніть приймати заспокійливі чаї або спеціальні таблетки. Але в останньому випадку обов'язково проконсультуйтеся з терапевтом.

Зайнятися своїм перевтіленням варто в період з 14 до 20 квітня, коли Венера й Уран утворюють гармонійні аспекти до вашого знака. Це сприятливий час для звернення до дерматолога, трихолога, відвідування масажних і косметичних салонів, а також перукарень. Тільки утримайтеся від процедур, пов'язаних із використанням лазера (видалення різних шкірних утворень: від родимок до шрамів), а також нанесення або зведення татуювань, оскільки можливі несприятливі наслідки.

Вас переповнюватиме енергія в період з 21 по 30 квітня, оскільки він пройде під впливом дружньо розташованого денного світила. Почніть на постійній основі відвідувати фітнес-клуб або тренажерний зал. Ви можете займатися фізкультурою вдома, але виділяйте на неї хоча б одну годину.

Гороскоп для Терезів

Сприятливі дні: 6, 7, 15, 16.

Несприятливі дні: 11,12.

Люди, народжені під знаком Терезів, часто звикли поводитися нерішуче. Їм набагато простіше здатися, забитися в куточок і просто не показуватися людям на очі. Але ж це не вирішить ваших проблем!

Гороскоп на квітень 2024 Терези каже, що цього місяця у вас виникне бажання показати себе, продемонструвати свої таланти і здібності. Однак скупчення планет у недружньому вашому знаку Овен радить вам залишатися в тіні, принаймні з 1 по 13 квітня. На жаль, далеко не всім припаде до душі ваша творчість. А ви станете настільки вразливими, що будь-який негативний відгук буде здатний надовго вибити вас із колії.

Займіться розв'язанням побутових і фінансових проблем у тиждень із 15 до 21 квітня, до чого закликає Венера, що перемістилася в знак Телець. Це сприятливі дні для проведення косметичного ремонту, придбання нової техніки і меблів. Якщо грошей не вистачатиме, можете сміливо брати кредит. Причому 16 і 17 квітня, коли Місяць гармонійно аспектирует ваш знак, вам можуть запропонувати його на дуже вигідних умовах.

Потрапивши під вплив Юпітера, в дні місяця, що залишилися, ви почнете випромінювати особливу впевненість у своїх силах, тож станете вкрай привабливими для оточення. Ваша думка набуде великої значущості, за порадою до вас почнуть звертатися навіть малознайомі люди. За можливості намагайтеся допомагати кожному. І будьте впевнені, ніхто перед вами в боргу не залишиться. Люди обов'язково віддячать вам за вашу участь у їхній долі.

Кохання та сім'я

Початок квітня принесе самотнім Терезам шанси зустріти кохання з першого погляду. Неприємним доважком стане задушлива неможливість поділитися почуттями з предметом зітхань. Що ж, значить, не треба з цим поспішати. Спостерігайте, вбирайте, вивчайте предмет своєї любові. Спокій і стриманість допоможуть дочекатися сприятливого розташування зірок. Воно проявиться з 14 квітня, коли Венера входить у дружнє сузір'я Тельця. Настав час налагоджувати контакти і домагатися взаємності у стосунках.

Легка турбулентність у стосунках із близькими триватиме для сімейних Терезів із 1 до 14 квітня. Не виключені сварки зі старшим поколінням і засмучення від подружжя. Але після 14 числа пристрасті вляжуться, а конфлікти розсмокчуться. Щаслива обстановка в сім'ї триватиме аж до 20 квітня.

Починаючи з 21 числа щастя перейде в м'яку фазу комфорту, коли всі побутові ситуації будуть зрозумілі. Інтелектуальні здібності Терезів допоможуть бачити задуми близьких до того, як ті проявляться у вчинках і словах. Не ображайте старших родичів, оскільки вони будуть найбільш вразливими в сім'ї починаючи з 19 квітня і до кінця місяця.

Гроші та робота

З 1 квітня Сонце, Плутон і Марс утворюють напружене протистояння до Терезів. Воно триватиме до 12 числа. Для збереження вигідних позицій на роботі в цей час бажано відійти на другі ролі, не виставляти себе напоказ, притримувати язик за зубами. Поступіться простором для творчості і службового завзяття колегам. Лише з 13 квітня є сенс розпочати активні дії. Взаємне розташування Сатурна, Урана і Венери дасть вам змогу зміцнити фінансове становище або впровадити у звичну робочу рутину інноваційні пропозиції.

Аж до 22 числа ви будете відкриті для всього нового як у виробничих справах, так і в соціальних. Найзірковіший час для Терезів, які працюють у журналістиці, а також для блогерів і лекторів. Повідомлення, події і навіть плітки про співробітників розважать і принесуть масу задоволення.

Уже з 15 квітня зросте можливість отримання премії, а пропозиції, пов'язані з грошовим питанням, 16 і 17 квітня однозначно будуть виграшними, навіть якщо остаточний результат настане не відразу. Вигода від позик, кредитів і позик, узятих у ці дні, перевищить усі можливі очікування.

Кінець квітня виведе вас на передній план. Заслужена повага колег і начальства триватиме з п'ятниці, 23 числа до кінця місяця.

Здоров'я

Хочете добре почуватися в першу декаду місяця, яка пройде під напруженим впливом Сонця? Тоді намагайтеся дивитися на життя позитивно, не роздмухуйте з мухи слона, не перебільшуйте значущість неприємних подій. Якщо ваш душевний стан похитнеться, проблеми зі здоров'ям неминучі: може загостритися хронічна недуга або розвинутися психосоматична хвороба.

Якщо вас мучать болі в спині, запишіться на курс масажу в період з 11 по 22 квітня. Причому Сатурн, що розташувався в дружньому знаку Водолій, підказує, що найефективнішим виявиться якийсь екзотичний різновид масажу. Ви також можете звернутися до остеопата. Однак шукайте дипломованого фахівця.

Очікуйте на приплив енергії в період з 23 по 30 квітня, коли ви потрапите під вплив Марса. Тільки не збирайте її, займайтеся спортом, беріть участь у фізкультурно-оздоровчих заходах, відвідуйте танцювальну студію, фітнес-клуб, басейн. Інакше може постраждати нервова система.

Гороскоп для Скорпіона

Сприятливі дні: 8, 9, 18, 19.

Несприятливі дні: 13, 14.

Скорпіонам гороскоп на квітень 2024 року радить почати максимально акуратно і дбайливо ставитися до своїх накопичень. Тільки ось рідні та близькі не звикли до такого вашого амплуа. Максималізм у всьому, ось він девіз народжених під цим знаком зодіаку. Якщо жити, то на широку ногу, якщо економити - то в усьому. Необхідна "золота середина", інакше в одну мить ви можете морально здатися.

Початок місяця принесе Скорпіонам прилив натхнення. Перша декада квітня - це прекрасний час для втілення в життя своїх найкреативніших задумів. Ви можете брати участь у конкурсі талантів та інших подібних заходах, оскільки ваші шанси на перемогу дійсно високі. 8 і 9 квітня - вдалі дні для весняної фотосесії. На фотках ви вийдете просто чудово, що підтверджує гармонійно розташований Місяць.

Не робіть великих покупок у період з 10 по 19 квітня, коли Юпітер утворює до вашого знаку несприятливий аспект. Якою б спокусливою не здавалася вам ціна, хоч би як продавець розписував плюси вподобаної речі, почекайте з покупкою. Занадто висока ймовірність придбати товар з дефектом, причому довести, що це виробничий брак або наслідки неправильного транспортування, вам навряд чи вдасться.

У період з 21 по 30 квітня відразу кілька планет активізують знак, протилежний вашому, тому кінець місяця пройде не так гладко, як хотілося б. Напевно нагадають про себе старі проблеми, і їх не вдасться знову відкласти в довгий ящик. Якщо не знаєте, як із ними впоратися, зверніться по допомогу до друзів, вони не повинні вам відмовити.

Кохання та сім'я

З 1 квітня Меркурій обіцяє самотнім Скорпіонам рух на особистому плані. У метушні привабливих пропозицій можна не вгледіти того головного, яке потрібно насправді. До того ж, ваші "колишні" з'являться в полі зору і внесуть ще більше сум'яття в душевну рівновагу. Якими б не були їхні пропозиції - краще не залазити в одну річку двічі. Розібратися з купою перспектив найзручніше 8 або 9 квітня, коли вплив Меркурія ослабне, а Нептун усе ще додає пружності життєвим силам.

З 10 по 20 квітня посилить вплив ваш покровитель - Плутон, що додасть вагомої чуттєвості з боку протилежної статі. У ці дні ви можете вимагати до себе серйозного ставлення й отримаєте все, чого захочете.

Сімейним Скорпіонам доведеться витримати наплив примх з боку підростаючого покоління, завдяки чому вся перша декада квітня стане схожою на "свято непослуху". Щоб упоратися з ним, є сенс вдатися до допомоги подружжя. Діючи удвох, вам вдасться вгамувати нащадків. В останню декаду на допомогу сім'ї прийдуть старші родичі. Цінність сімейних зв'язків проявиться у всій очевидності.

Гроші та робота

Перший тиждень квітня Нептун благоволить усім водним знакам, а Скорпіонам пощастить більше за інших, оскільки на Скорпіонів менше, ніж на інших "водних", вплине Місяць. Легке нездужання 7 квітня не завадить затяжному тріумфу, а творчі сили будуть плідно вирувати з 1 по 9 число. Найефектніше це проявиться у тих Скорпіонів, чия діяльність пов'язана з творчістю, управлінням людьми і гуманітарними науками. Проривні рішення і професійні знахідки викличуть підйом оптимізму і похвали з боку оточення.

Вторгнення агресивних впливів Сатурна і Юпітера придушить пориви натхнення в декаду з 10 по 20 квітня. Бажано відступити від намічених планів, уникнути авралів та інших надмірних навантажень. Якщо є можливість - візьміть відгули, якщо ні - спробуйте філонити на робочому місці. Співробітники поставляться до цієї малості з розумінням. Головне - не потрапляти на очі начальству, щоб уникнути фінансових втрат і штрафних санкцій. Не варто в цю підступну декаду ставити підписи на договорах, що стосуються грошей, брати і давати в борг. Відкладіть фінансові питання на останню декаду місяця. З 21 квітня їх вирішення стане сприятливим.

Здоров'я

Перший тиждень місяця - сприятливий період для профілактики захворювань верхніх дихальних шляхів. Вам варто частіше бувати на свіжому повітрі, виїжджати за місто (на дачу, на пікнік тощо), а також спробувати освоїти дихальну гімнастику.

У ніч із 6 на 7 квітня у вас можуть виникнути проблеми зі сном. Обов'язково провітріть спальню ввечері і прийміть розслаблюючу ванну, до чого закликає нічне світило.

Серйозних проблем зі здоров'ям не виникне в період із 9 до 20 квітня. Однак у вас можуть траплятися напади головного болю. Не вдавайтеся до медикаментозних способів купірування мігрені, керуйтеся порадами народної медицини, а також використовуйте техніку самомасажу.

Ви можете відчути раптовий і нічим не обґрунтований занепад сил у період з 21 по 30 квітня. Так на вас позначиться несприятливо розташоване денне світило. Не варто записуватися до лікаря, проходити обстеження і здавати численні аналізи.

Гороскоп для Стрільця

Сприятливі дні: 4, 23, 24.

Несприятливі дні: 27,28.

Гороскоп на квітень 2024 року пропонує Стрільцям переглянути не тільки свою поведінку, а й погляди на життя. Мозок - дуже складна система, і доволі часто ми самі не можемо пояснити свої бажання і тим більше мотиви. Більшість рішень ухвалюються в пориві імпульсу, а потім доводиться аналізувати наслідки цих рішень.

На початку місяця Стрільці відчуватимуть потребу в гострих відчуттях під впливом войовничого Марса. Вам захочеться зробити щось ексцентричне і необдумане. Постарайтеся стримати свій нерозсудливий порив, оскільки фортуна в зазначений період буде до вас байдужою, а отже, ви ризикуєте витратити час і гроші.

Багато нових ідей виникне у вас у період з 9 по 20 квітня, коли ви потрапите під вплив дружньо розташованого Меркурія. Оскільки ви будете сповнені ентузіазму і швидко знайдете однодумців, вам не важко буде втілити в життя задумане. Якщо вам знадобляться додаткові кошти, вам рекомендується звернутися за підтримкою до когось із заможних знайомих. Якщо заведете розмову про гроші 11 або 12 квітня, він вам точно не відмовить, що підтверджує Місяць.

У період із 23 до 30 квітня займіться вирішенням назрілих юридичних питань (оформленням документів, поданням заяв, підписанням договорів, здійсненням угод тощо), до чого спонукає Сатурн. Вам не загрожують довгі черги, та й співробітники різних інстанцій, куди вам потрібно звернутися, поводитимуться ввічливо і доброзичливо. Вони досить швидко і в повному обсязі нададуть вам усю необхідну інформацію.

Кохання та сім'я

З 1 квітня Венера вступає в протиборство з Марсом, що приведе самотніх Стрільців до несподіваних для себе бажань. Ви й самі не знатимете, на яку раптову відповідь наштовхне вас будь-який, навіть незначний привід. Можна посилатися на розхитану нервову систему, але посилене лібідо в поєднанні з підвищеним тонусом усієї психіки зумовлені протистоянням цих планет.

З 10 квітня становище гармонізується. Якщо ви закохані, то зустрінете відповідні почуття. Для тих Стрільців, які досі перебувають у пошуку, до кінця квітня збережеться висока ймовірність отримати пропозицію руки і серця.

Сімейним Стрільцям на початку місяця слід послабити психологічний тиск на другу половину. Будьте ніжнішими, щоб не перегинати палицю і не заганяти коханого в кут. Важливо чути партнера, а не нав'язувати йому пристрасть палких бажань. Якщо вам вдасться утримувати в руках почуття, то до 10 квітня в сім'ї запанує взаєморозуміння і затишок домашнього тепла.

З 15 квітня є сенс звернутися до батьків. Вони допоможуть матеріально або дадуть цінну пораду. Стосунки з дітьми у Стрільців у квітні 2024 року - найпривітніші і найпозитивніші.

Гроші та робота

Ідеї та фінансові вкладення, зроблені з 1 по 9 квітня, принесуть протягом року важкі дивіденди. 2 квітня Меркурій встає в секстиль із Плутоном, відкриваючи широкі можливості для Стрільців, зайнятих розумовою працею. Саме час розсортувати інформацію, виокремити головне і відокремити зерна від полови.

У другій декаді місяця Сонце зробить підбадьорливий вплив на вашу вогняну стихію. Ви легко впораєтеся з будь-якими обсягами робіт. До того ж, 10 квітня намічається секстиль Венери з Юпітером, який керує Стрільцями. Це гармонійне розташування потягне вас до організації масових заходів, застіль, колективних походів і корпоративних свят. Можна братися за громадські навантаження для підняття авторитету в колективі.

12 квітня, можна почати з питання про підвищення зарплати. Це найвдаліший день місяця для того, щоб начальство звернуло увагу на цей бік буття.

15 квітня в секстиль із Юпітером встане Сонце, подвоївши Стрільцям сили і компетенції. Особливих висот досягнуть ті Стрільці, чия робота пов'язана з організацією продажів, логістикою і доставкою. Юристам варто задуматися про роль своєї індивідуальності.

З 22 квітня і до кінця місяця - зручний час для підписання договорів і проведення угод.

Здоров'я

Косметичні процедури в період з 1 по 8 квітня пройдуть вдало і матимуть довготривалий ефект. Якщо у вас немає можливості відвідати спеціалізований салон, у домашніх умовах використовуйте професійні засоби для догляду за шкірою і волоссям. Під час купівлі косметики зупиняйте свій вибір на якісній продукції відомих виробників, щоб уникнути можливих побічних ефектів.

Від проблем зі здоров'ям у період з 10 до 21 квітня захистить денне світило, що гармонійно аспектирует ваш знак. Ви будете сповнені сил і енергії. Тільки не ігноруйте зубний біль, що виник 15 або 16 квітня, навіть якщо він виявиться короткочасним і мине самостійно, без приймання знеболювальних препаратів. Ймовірно, це сигнал, що зуб потребує негайного лікування або хоча б огляду стоматолога, інакше потім врятувати його буде важко.

Гороскоп для Козерога

Сприятливі дні: 13, 14, 23, 24.

Несприятливі дні: 18,19.

Козерогам у квітні 2024 року слід навчитися адекватно, оцінювати себе і оточуючих. Всесвіт завжди винагороджує тих, хто прагне отримати більше, ніж просто похвалу від людей. Використовуючи свої сильні сторони, Козеріг може впевнено обійти всі перешкоди, і навіть самолюбство не буде зачеплено.

На початку місяця багато планів Козерогів опиняться під загрозою, оскільки планети, що скупчилися в знаку Овна, неодмінно будуть вставляти палиці в колеса. Гороскоп на квітень 2024 року не рекомендує Козерогам боротися з несприятливими обставинами. Малоймовірно, що ви зможете їх подолати. Краще тимчасово капітулюйте, щоб зібратися з силами і трохи пізніше відновити свою боротьбу за місце під Сонцем.

Ваша чарівність різко зросте в період із 15 до 22 квітня, про що свідчить Венера, яка гармонійно аспектирует ваш знак. Це сприятливий час для розширення кола спілкування і нормалізації стосунків. За бажання ви навіть можете подружитися зі своїми недоброзичливцями, вони теж не зможуть встояти перед вашими чарами.

Вітер змін увірветься у ваше життя в період з 23 по 30 квітня, що обіцяє Уран, який благотворно впливає на ваш знак. Перед вами відкриються нові захопливі можливості. Тож відкиньте консерватизм, не намагайтеся нікого і ніщо утримати, не затримуйте настання світлого майбутнього.

27 або 28 квітня зберіть речі, які вам більше не потрібні, і залежно від їхнього стану або віддайте нужденним, або віднесіть на смітник. Це буде свого роду очищувальним ритуалом, способом вивільнити простір для нових придбань.

Кохання та сім'я

Першу половину квітня Венера розташована неприхильно до самотніх Козерогів, а тому в розвитку справ сердечних очікується пауза. Отже, варто відкласти спроби подолати вселенський опір. Краще зосередитися на зростанні власної привабливості. Матеріальна стабільність, підкріплена дорогими аксесуарами, має стати очевидною для оточення, і тоді, починаючи з 14 числа, світова вісь хитнеться на ваш бік. Венера перейде в гармонійний стан, а підготовлена громадська думка виведе на вас цілий потік претендентів, які прагнуть романтичних стосунків. Аж до 22 числа вам випаде можливість вибрати найкраще з безлічі.

Сімейним Козерогам доведеться пережити смугу складних стосунків із домашніми, яка триватиме до 19 квітня. Слід уникати прямих конфліктів і безперспективних суперечок зі старшим поколінням. До поліпшення життя краще підходити поетапно. З 15-го нормалізуються стосунки між подружжям. Після 19 квітня мають розчинитися причини для непорозуміння зі старшою ріднею, а починаючи з 20-го теплі емоції до дітей приведуть сімейну атмосферу до ідеалу.

Гроші та робота

Вплив Плутона, що тривав із кінця минулого місяця, вичерпається до 4 квітня, коли Меркурій увійде в знак Овен і складе квадрат Козерогу. Це означає, що настав час засукати рукава і відновити активне спілкування з колегами. В іншому разі несподіванки і сюрпризи на роботі почнуть збільшуватися як снігова куля. Своєчасне коригування планів допоможе вам утриматися в руслі поточних справ і не випасти з колії.

Зміна робочого темпу може виявитися значною, але не завадить кар'єрному зростанню або поліпшенню матеріального благополуччя. Не виключений варіант дистанційної роботи. Треба бути готовими до проведення переговорів онлайн, щоб розширити сферу впливу.

Зміни звичних шляхів і методів діяльності можуть викликати роздратування, яке наростатиме з 9 квітня, але до 19-го прийде друге дихання. Вплив Меркурія відступить, і аж до п'ятниці, 23 числа, можна буде перевести дух і підбити проміжні підсумки. Підрахувавши плюси і мінуси, Козероги переконаються в тому, що минулий робочий тиждень був корисним як з інформаційного, так і з фінансового боку.

Позитивний вплив Урана позначиться на останньому тижні місяця, відкриваючи шляхи до нових досягнень.

Здоров'я

Присвятіть період з 1 по 8 квітня профілактиці захворювань нирок. Пийте достатню кількість рідини, виключіть із раціону продукти з великим вмістом калію. А за наявності хронічного захворювання нирок не забувайте приймати прописані вам таблетки.

Опинившись у владі напружено розташованих Сонця і Хірона, в період з 9 по 20 квітня, ви станете тривожними і недовірливими. Будь-які неприємні відчуття в тілі змусять вас насторожитися і можуть стати причиною наростаючої паніки. У жодному разі не займайтеся самостійною діагностикою, не шукайте в Інтернеті або книгах схожі на ваш стан симптоми. Інакше ви точно вигадаєте собі страшну невиліковну хворобу і потріпаєте нерви близьким родичам. Тож у будь-якій незрозумілій ситуації звертайтеся до лікаря.

Гороскоп для Водолія

Сприятливі дні: 16, 17, 25, 26.

Несприятливі дні: 21, 22.

Гороскоп на квітень 2024 року нагадує Водоліям, що в середині весни ваша інтуїція стане головною запорукою успіху і виступить основною порадницею у всіх ситуаціях. Не порушуйте баланс між особистим життям і роботою, якщо ви ж обзавелися сім'єю, потрібно навчитися приділяти час двом важливим аспектам. Якнайшвидше закінчуйте важливі проєкти, щоб можна було вирушити на відпочинок, адже ви його заслужили.

Будьте активними, рішучими, сміливими, не пасуйте перед перешкодами, що виникають, і не просіть інших про допомогу. Вам потрібно показати Всесвіту, що ви самостійна і сильна особистість, тоді до вас неминуче прийде успіх.

Щоб урізноманітнити одноманітні сірі будні, в період з 11 по 20 квітня намагайтеся всіляко урізноманітнити своє дозвілля: зустрічайтеся з друзями, відвідуйте культурно-розважальні заходи, дивіться цікаві пригодницькі фільми. Якщо вам запропонують узяти участь в організації будь-якого торжества, не відмовляйтеся. Ви чудово впораєтеся з покладеними на вас обов'язками.

Вам буде важко стримувати заздрість у період з 21 по 30 квітня, коли ви потрапите під напружений вплив Чорного Місяця. Причому це нехороше почуття може оселитися у вашому серці, навіть якщо радісна подія відбудеться в житті близької людини. Намагайтеся контролювати свої думки, щоб не накликати біду. Ви можете попросити оточення, щоб воно тимчасово не відверто говорило з вами, не розповідало вам про свої успіхи та досягнення.

Кохання та сім'я

Самотніх Водоліїв квітень 2024 року потягне до всього нового й оригінального. Захочеться зробити революцію в особистому житті, у зв'язку з чим основний інтерес викличуть неординарні особистості, а часом і зовсім фріки. З 8 квітня пошук партнера розшириться на простір роботи, де можуть з'явитися нові співробітники.

Вплив Сатурна закликає приділити велику увагу розвагам починаючи з 11 числа. Компанії друзів стануть стабілізуючим фактором у знайомствах, оскільки завадять залипнути на зовсім немислимому виборі.

Сімейні стосунки у тих Водоліїв, які перебувають у шлюбі, перебувають під загрозою сварок і спалахів агресії. Тут теж буде доречно перенести тягу до нового на спільне освоєння інформації. Умовте дітей і свою другу половинку здійснити вояж, вирушити в розважальний центр або в цирк. Займіть мозок поглинанням новин, творенням чогось корисного, інакше ваша поведінка може стати некерованою. На худий кінець можна кардинально пересунути меблі, помінятися кімнатами з дітьми.

23 числа витратьте гроші на подарунки та частування домашнім. Це поверне енергію в творче річище, і тоді 30 квітня, коли відбудеться з'єднання Урана, що керує вами, із Сонцем, світ наповниться довгоочікуваним щастям!

Гроші та робота

Юпітер і Сатурн у квітні перебувають у Водолії, що пропонує власникам цього знака місію творця і творця. Найбільшими плюсами планетарного розташування скористаються ті Водолії, які працюють у таких галузях, як будівництво, проектування, винахідництво і наука.

Вплив Марса сприяє наступальним стратегіям. З 1 до 9 квітня Водоліям доведеться відстоювати свої думки, інноваційні рішення, раціоналізаторські пропозиції. Усе це відбуватиметься вкрай успішно, без видимого опору з боку навіть найзатятіших опонентів.

З 8 по 16 число висока небезпека вторгнення службових романів в активну трудову діяльність. Бажаючи зберегти робочий настрій, деякі Водолії зможуть встояти перед цим відволікаючим маневром Венери, але це лише "перший напад" з боку небесних сил.

У натур, які захоплюються, починаючи з 19 числа, зростає ймовірність піти на лікарняний і втратити робочі темпи в останній декаді квітня. 23 квітня Венера остаточно з'єднується з Ураном, який керує Водоліями, що загрожує новими приводами відійти від професійних турбот. Навіть завзятих трудоголіків утримувати на роботі зможе лише брак фінансів.

Здоров'я

Печінка буде вразливою в перший тиждень місяця. Щоб уникнути збою в її роботі, не потрібно перевантажувати організм шкідливою їжею. Не рекомендується пити алкогольні, кофеїновмісні та газовані напої. За наявності хронічного захворювання печінки 1 або 2 квітня слід нанести профілактичний візит своєму лікарю.

Гарне самопочуття і настрій у період з 8 до 17 квітня віщують Венера і Марс, які благотворно впливають на ваш знак. Це прекрасний час для активних занять спортом, особливо якщо вами рухає бажання скинути зайву вагу. Ви дійсно зумієте швидко досягти бажаної вагової позначки.

Гороскоп для Риб

Сприятливі дні: 18, 19, 27, 28.

Несприятливі дні: 23, 24.

Постарайтеся не відволікатися на дрібниці й тоді отримаєте цього місяця довгоочікувану винагороду, до якої ви так давно і впевнено йшли. Фінансові справи підуть у гору, і тепер лише залишається тримати себе в руках, щоб не витратити цілий статок на якусь дурницю.

На початку квітня багато Риб можуть надмірно зануритися у філософські роздуми і почати багато чого забувати, губити речі, запізнюватися тощо. Поверніться зі світу мрій на землю, займіться вирішенням назрілих побутових і сімейних проблем, інакше вами будуть незадоволені всі члени сім'ї.

Влаштувати шопінг рекомендується в тиждень із 14 по 20 квітня, про що говорить дружньо розташована Венера. Не шкодуйте грошей на вподобані вами речі, але віддавайте перевагу натуральним тканинам. Якщо ви хочете привернути у своє життя додаткове везіння або гармонізувати проблемну сферу, вирушайте за прикрасами 18 або 19 квітня, коли Місяць гармонійно аспектує ваш знак Зодіаку. Обирайте вироби з топазом або рубіном.

Ви станете красномовними в декаду з 21 по 30 квітня, коли кілька планет активізують третій дім вашого гороскопу, причому настільки, що навіть недоброзичливці погоджуватимуться з вами. Використовуйте загострений дар переконання, щоб налагодити зіпсовані стосунки з кимось із близького оточення, а також домогтися поставлених цілей.

Для задушевної розмови з батьками чудово підійде 25 або 26 квітня. Якщо у вас накопичилося багато образ і претензій, не соромтеся висловити їх саме зараз. Батьки почують вас, і духовний зв'язок між вами тільки зміцниться.

Кохання та сім'я

Для самотніх Риб квітень стане місяцем тестування претендентів на спроможність їхніх почуттів. Жінкам варто звернути увагу на тих залицяльників, які не скупляться на подарунки. Чоловікам - на тих представниць прекрасної статі, яким не шкода для вас часу. Саме так ви виявите людей, чиї наміри серйозні.

Ідея про одруження завітає до багатьох Риб із 9 до 13 квітня. Поспішати не варто, краще піддати свої почуття глибокому аналізу, переконатися у спільності поглядів, повазі до партнера як до особистості, а не об'єкта впливу. Будьте уважними, але не розважливими.

14 числа Венера переходить у сузір'я Тельця, гармонізуючи інтимну сферу Риб. Сімейним Рибам у квітні буде не до теплих почуттів і переживань. Основний акцент спрямований на фінансовий бік шлюбу і благополуччя домашнього вогнища.

Побутові завдання переважатимуть з 1 по 13 число. З 25 квітня буде доречним вдумливе спілкування зі старшою ріднею. Їхня матеріальна підтримка виявиться вкрай доречною. Перебування на свіжому повітрі позитивно позначиться на стані вашої серцево-судинної системи.

Гроші та робота

У квітні Рибам доведеться спрямувати зусилля і волю на примноження капіталів, зайнятися пошуком нових заробітків, діловими переговорами й оформленням договорів. Тим Рибам, які мають свій бізнес, доведеться просіяти масу потенційних партнерів, щоб знайти надійного. До стабільності ще далеко. Найвигідніші позиції у тих Риб, чия комерція базується на дрібних товарах, біжутерії, коштовностях або пов'язана з автопромом. Непогані позиції у Риб-інтелектуалів.

Виснажливий вплив Марса позначиться на перших двох тижнях, а остаточно пошук заробітків завершиться лише до 19 квітня. З 13 числа активніше користуйтеся Інтернетом. Приємні сюрпризи має надати Уран, що сусідить із вами.

Угоди, що намічаються з 15 числа, слід уважно вивчати заздалегідь. Підступ може критися в дрібницях! Додатковим навантаженням для Риб стане необхідність виплати боргів, що припадає на період із 17 до 20 квітня. Не виключено, що на якийсь час захочеться відключити телефон, але це зашкодить діловій репутації.

З 21 числа і до кінця місяця ви відкриєте в собі потужний талант красномовства. Кредитори будуть змушені відступити, а початкове фінансове "пробуксовування" зміниться поступальним рухом до багатства.

Здоров'я

Сильне відчуття втоми в період з 1 по 12 квітня буде зумовлене несприятливим впливом Марса. Позбутися його виявиться нелегким завданням. Щоб відновити енергію, займіться різними східними практиками - наприклад, йогою, цигун, рейки. Вам також буде корисно проводити сеанси холотропного дихання, але тільки під контролем більш досвідченого фахівця.

Для здачі аналізів, консультацій і проведення обстеження організму чудово підійде період з 13 по 21 квітня, що підтверджує Уран, який гармонійно впливає на ваш знак. Поліпшення фізичного, а разом із ним і психологічного стану відбудеться в період із 22 до 30 квітня. Це сприятливий час для активних занять спортом і участі в різних фізкультурно-оздоровчих заходах.