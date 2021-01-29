У лютому Водолії зіткнутися з переробками і складними змінами.

Лютий буде складним місяцем для Водоліїв. Однак всі подолані вами труднощі подарують вам нові можливості. Якщо ви зумієте пройти через всі випробування - доля щедро нагородить вас. Для чоловіків-Водоліїв це буде Місяць кар'єрних досягнень. Якщо вам запропонують підвищення або нові обов'язки - обов'язково погоджуйтеся. Для Водоліїв-жінок лютий стане місяцем чоловіком. Вам потрібно пройти через непорозуміння з вашим чоловіком - тоді відносини стануть міцнішими.

На початку місяця ви будете сповнені амбіцій і енергії. Водоліям захочеться домогтися більшого, отримати все і відразу. Зменшіть свій запал і не беріться за безліч справ. В кінці лютого у Водоліїв трапиться подія, яку їм буде важко прийняти. Можливо, вас зрадить хтось із друзів або вам доведеться змінити місце проживання. Прийміть будь-які зміни, які трапляться з вами - все обернеться на краще.

Сприятливі дні для Водолія в лютому 2021 року:

3, 7, 13, 14,17, 20, 25, 26.

Несприятливі дні для Водолія в лютому 2021 року:

1, 5, 9,12,16,19, 23, 24.

Прогноз для Водоліїв в роботі і фінансах

Читайте такожЧас змін для Тільців і фінансова удача У Стрільців: гороскоп на лютий для всіх знаків ЗодіакуУспішним буде лютий для Водоліїв, чия робота пов'язана зі спілкуванням з людьми або з журналістикою. У лютому ви будете залучати нових партнерів, легко заводити корисні знайомства, добувати потрібну інформацію і налагоджувати комунікацію з клієнтами. В цілому місяць обіцяє просування по кар'єрних сходах для всіх Водоліїв, але для цього вам доведеться багато працювати. Якщо вам доведеться залишатися після роботи або працювати у вихідні, вам це окупиться.

У фінансовому плані у Водоліїв все буде добре, але тільки якщо у вас немає кредитів. Постарайтеся роздати всі борги до середини лютого, інакше потім буде важко. В останній місяць зими грошей буде вистачати впритул, тому можна трохи економити. Однак не можна скорочувати витрати на здоров'я і дітей.

Прогноз для Водоліїв в любові і відносинах

Ваша половинка буде дуже ранимою і образливою на початку місяця. Ви почуєте на свою адресу кілька безпідставних звинувачень і грубих слів. Постарайтеся пережити цей важкий період. В кінці лютого у Водоліїв з'явиться спокуса зрадити своїй половинці під час ділової поїздки або відрядження. Не піддавайтеся цьому бажанню! У лютому у вас будуть хороші відносини з батьками, але можливі конфлікти з братами і сестрами, якщо вони у вас є.

Для самотніх Водоліїв це не найвдаліший період, щоб шукати свою половинку. З одного боку, ви будете вкрай привабливі для протилежної статі. З іншого, сильна завантаженість на роботі і повна відсутність енергії і сил завадять вам зберігати романтичний настрій.

Прогноз для Водоліїв у здоров'ї

На початку лютого можливі проблеми з артеріальним тиском. Цього місяця через інтенсивну роботу можливе перенапруження або навіть нервовий зрив. Щоб не допустити цього, постарайтеся проводити вільний час на вулиці або з сім'єю. Не зайвим буде відвідати психотерапевта, здати аналізи крові. Це сприятливий місяць для догляду за шкірою обличчя, використання масок і зволожуючих кремів.

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Автор: Катерина Пулатова