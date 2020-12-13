Під час сонячного затемнення можливі головні болі, скачки тиску, серцеві болі, загострення хронічних захворювань.

Завершується коридор затемнень повним сонячним затемненням 14 грудня в Стрільці на південному вузлі. Це затемнення духу, тобто Сонця немає-реальність спотворена, свідомість затьмарилося емоціями, немає ясності, немає волі.

Дуже важливо, під час сонячного затемнення, визначити і записати свої цілі, тобто використовувати потенціал затемнення, щоб закласти свою особисту програму самореалізації, на найближчі 6 місяців. Спочатку, може запанувати сум'яття, але результатом стануть перебудова і трансформація в позитивну сторону. Під час сонячного затемнення можливі головні болі, скачки тиску, серцеві болі, загострення хронічних захворювань. Це час провокацій, ілюзій, помилок, однак, якщо ви зустрінете затемнення в позитивному ключі, в гарному настрої то, таким чином, знизите його негативний потенціал, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

У це сонячне затемнення і за день до затемнення, можна створювати мислеформи соціально-матеріальної спрямованості, закладати новий життєвий цикл, займатися довгостроковим плануванням. Звичайно, всі плани будуть коригуватися, але все те, що активізувалося в затемнення, буде грати величезне значення в найближчі півроку.

Овен

Сприятливий тиждень, ви зможете багато зробити в цей період. Свою підвищену активність і фізичну силу, добре б направити на заняття спортом. Обставини складаються для вас найкращим чином для активних контактів з протилежною статтю. Більше дійте і менше розмовляйте, тому що імпульсивні дії, схильність поставити всі крапки над «i», може привести до непорозумінь і надовго позбавити гармонії в сім'ї і парних стосунках. Відстоюйте свої інтереси, але не різко, і ви зможете вплинути на будь-яку ситуацію.

Ваше життя наповниться яскравими фарбами і приємними враженнями. На вас звертають уваги, дарують подарунки, кажуть компліменти. Може з'явитися настирливий шанувальник або прихильниця, на яких, не діють жодні слова. Зрозуміло, що такі домагання можуть внести розлад у стосунки з усталеним партнером. Тому, намагайтеся нічого не обіцяти і по можливості, дуже обережно вступайте в контакти. Слід тримати під контролем фінансові справи, оскільки реалізація бажань може принести істотні збитки.

Близнюки

Обставини складаються вдало для вас, що сприяє оптимістичним настроям, допомагає набути впевненості в собі і вийти за рамки звичного оточення. Щоб отримати краще розуміння і перспективи, підтримуйте зв'язок з людьми, що живуть далеко від вас. До предметів, що вимагають вашого часу і уваги, відносяться поїздки, підвищення кваліфікації, вивчення або застосування іноземних мов, видавничий бізнес, реклама. Активізуються взаємини з родичами з боку чоловіка, листування або суперечки з приводу повторного шлюбу.

Рак

Протягом тижня доведеться багато працювати, любовні взаємини допомагають в діловому партнерстві і навпаки. У жінок може з'явитися авторитетний, діловий чоловік, покровитель. Сприятливий період для зміцнення зв'язку з романтичним партнером, розширення кола знайомств. Розвиток уяви і творча діяльність, стануть фундаментом для втілення своїх задумів — або поодинці, або разом з партнером. Неприємності можуть статися внаслідок надмірного потурання своїм слабкостям, через поспішних висновків або бажання перехитрити, обдурити.

Лев

Сприятливий період - Ви отримуєте підтримку, невидимих покровителів. Підвищується ваша активність в соціумі, Інтернеті. Прагнення до духовного розвитку допоможе вам у реалізації своїх творчих проектів. Активізує питання, пов'язані з дітьми або тим, що з ними пов'язано — розвиток творчих здібностей, питання навчання, важливі події в їхньому житті. Крім того, може змінитися ваше суспільне становище, колектив, широке коло спілкування. Ви будете задоволені, а ті складнощі і неприємності, які виникли в першій половині місяця, вдасться легко усунути.

Діва

Найкращі можливості для задоволення своїх бажань, вірогідні романтичні знайомства, зустрічі, які можуть перерости в більш глибоке почуття. Ви стаєте особливо красномовними, що можна використовувати для реклами. Також сприятливо можуть проходити зустрічі з потрібними людьми, різного роду переговори, але при цьому, дуже важлива саме готовність до взаємовигідних ділових відносин. Відповідний період для перетворень, завершення або розвитку взаємин вже на зовсім іншому рівні.

Терези

Вся інформація, що надходить до вас, поради старших, дуже важливі для вашого добробуту. Можливі зустрічі і нові контакти з близькими по духу людьми, що сприяють вашому духовному зростанню. Відбувається поліпшення взаємин з близьким оточенням, допомагають родичі, з'являється можливість подорожувати на далекі і ближні відстані. Також, поліпшуються відносини з начальством, можливе просування по службі. Ви притягуєте увагу інших людей, завдяки яким зможете вирішити більшість своїх питань.

Скорпіон

Ваша здатність привертати увагу оточуючих допомагає в реалізації задумів, спроби зробити особистий вплив, виправдають ваші очікування. Ви можете знайти роботу або додаткові джерела заробітку, повернути борги, якщо ці питання для вас актуальні. Можливі цікаві знайомства, зустрічі з давніми партнерами, а також позитивне розв'язання питань, що стосуються любові і взаємин з людьми. Протягом тижня, ви зможете вирішити більшість питань, в тому числі, пов'язаних з грошима і майном.

Стрілець

Прекрасний період для розвитку своїх творчих здібностей, любовної сфери взаємин. Ви можете успішно займатися багатьма таємними справами, відчуваєте невидиму підтримку, знаходите можливості для отримання прихованого доходу. При необхідності покинути рідні місця, вам буде супроводжувати удача: ви знайдете для цього і кошти, і можливості. Посилюється розумова активність, кмітливість, підприємливість, підвищується розсудливість і практичність, ви примудряєтеся, практично будь-яку ситуацію обертати на свою користь.

Козеріг

В цей час можлива зустріч, яка переросте в довгострокові взаємини або офіційний союз. Ваше соціальне життя, громадські справи, можуть сприяти романтичним захопленням. Деякі з ваших найзаповітніших бажань можуть здійснитися. Вступ в організації та участь в колективній діяльності будуть дуже корисні для вас, допоможуть в реалізації ваших цілей. З друзями встановлюються теплі довірчі відносини, можлива співпраця з ким-небудь з друзів, романтичні відносини в дружньому колі.

Водолій

Велика ваша роль в житті оточуючих - на вас дивляться, беруть приклад. А це означає, що оточуючі помітять як Ваші таланти і чарівність, так і негативні якості вашого характеру, які в цей період крити неможливо. Цей період зачіпає взаємини і діяльність, пов'язану зі старшими членами сім'ї, начальством і представниками влади. Допоможе вам правильно підібраний імідж, вміння знаходити підхід до людей, особиста чарівність. У цей період Особисті і навіть любовні справи можуть впливати на професійну діяльність, і навпаки.

Риби

Гарний час для реклами, презентації своїх робіт і творчих проектів. Період підходить для всього, що пов'язано з інтелектуальною діяльністю і навчанням. Сприятливі дні для пошуку ділових зв'язків за кордоном, далеких поїздок, залучення до партнерства іноземних фірм, підприємств, товариств. Ваші інтелектуальні здібності можуть стати головним предметом суспільної уваги. Можливо, ви будете висловлювати в присутності публіки свої ідеї, поділіться знаннями і навичками і привернете до себе увагу потрібних людей.

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Автор: УНІАН