З'єднання Сонця і Венери – потужний аспект, сприяє активізації творчого потенціалу, допомагає у вирішенні наявних управлінських проблем.

Протягом усього тижня енергія з'єднання Сонця і Венери в Овні буде відчуватися дуже сильно. Цей аспект матиме сильний вплив на всіх людей-активні, усвідомлені і вольові особистості зможуть направити цю енергію правильно – з вигодою і користю для себе.

З'єднання Сонця і Венери – потужний аспект, сприяє активізації творчого потенціалу, допомагає у вирішенні існуючих управлінських проблем. За цей тиждень, дійсно, можна зробити дуже багато, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Читайте такожНазвано парі знаків Зодіаку, які просто зобовязані бути разомА ось якщо нічим зайнятися, звичний стан людини-скарги і лінь, то нереалізована кардинальна енергія, перетворюється в руйнівну. В результаті, можуть виникнути проблеми зі здоров'ям або взаємини несподівано закінчаться. Оскільки Венера в Овні в слабкому статусі, то багато людей спотворено оцінюють свої зовнішні дані в цей період, особливо жінки - багато невпевнені в собі, тому можуть вихлюпувати роздратування на чоловіків і провокувати конфлікти. Оскільки протягом усього тижня Венера спалена Сонцем, то складно зрозуміти свої бажання. При цьому, кожен зосереджений сам на собі, прагне підпорядкувати інших своїм потребам. Часто ігноруються думки та інтереси оточуючих, а це природно призводить до конфліктів.

ОВЕН

Вам супроводжує удача і везіння в цей період. Підвищується здатність концентрації і уважність, вдається досягти успіхів у професійній сфері, знайти вихід зі складних ситуацій. Сила волі і енергія в поєднанні з витримкою і наполегливістю, сприяють залагодженню багатьох сімейних і ділових проблем. У цей день можна закласти хороший фундамент подальших успіхів. Можете розраховувати на успішні контакти з представниками офіційних органів, розуміння і допомогу керівництва і впливових осіб.вдалий час для укладення довгострокових угод, великих угод, для відповідальних кроків у підприємництві.

ТІЛЕЦЬ

Щоб дати вихід накопиченої енергії, добре в цей день згадати про накопичилися побутових справах і зайнятися роботою по дому. Протягом тижня ви відчуєте неймовірний приплив енергії і, можливо, будете брати роботу додому. Пасивність сьогодні протипоказана, інакше надмірна емоційність, може привести до хвилювань і сумнівів, причини яких зрозуміти не просто. Це може породжувати розбіжності і сварки в сім'ї або інші сімейні проблеми, емоційно вибивають з колії. Фізична робота, поїздки, прогулянки – хороший засіб позбутися від похмурих думок і зробити великий обсяг роботи.

БЛИЗНЮКИ

Тиждень напружений, але обставини сприяє появі нових і оригінальних ідей, інтуїція дозволяє знайти вихід із ситуації, яка раніше здавалася нерозв'язною. Проникливість допоможе зрозуміти мотиви інших людей. Посилюється творче мислення, прагнення до передових перетворень і нових методів в роботі і відносинах з партнерами і співробітниками. Можливе несподіване надходження приємної або потрібної інформації. Період сприятливий для довгострокового планування, укладення угод. Не виключений раптовий поворот подій, багато що відбувається не так, як ви планували.

РАК

Посилюються психічні, підсвідомі процеси. Протягом тижня часто відчуваєте емоційний дискомфорт, з'являються тривожні думки і сни, внутрішні метання. Позбутися від них допоможе перестановка в будинку, творча діяльність, робота на дачній ділянці або активний відпочинок. Натхнення і посилена уява, підвищення інтуїції, хороше розуміння інтересів оточуючих, допоможуть вам вирішити багато проблем. Період підходить для гармонізації відносин з впливовими жінками, з мамою. Проявіть благодійність, погодуйте бездомних тварин, віддайте щось, пожертвуйте і вам це повернеться подвійним благом.

ЛЕВ

З'являється прекрасна можливість очиститися від негативної енергії і жалю, навести порядок в емоційній і духовній сферах життя, впустити в своє життя вітер добрих змін, відкрити себе для нового життя. Думати слід виключно про хороше, враховувати думку і інтереси партнера, не реагувати на провокації. З'ясування відносин може обернутися виникненням проблем. Обставини сприяє спілкуванню, гармонійної комунікації, посиленню інтелектуальних можливостей. Голова стає світлою-відбувається усвідомлення, думки впорядковуються. Згладжується зовнішній негатив, присутнє відчуття, що щастя поруч.

ДІВА

Дрібні неприємності і клопоти сприяють перепадів настрою і занурення в себе. Але це творчий період, приходить натхнення, хочеться розслабитися, зайнятися тим, що подобається. У той же час знижується концентрація уваги, виникають помилки там, де потрібна точність і логіка. У цей період складніше висловлювати себе через слово і Діло. Особливо важливо перевіряти інформацію, ті факти і цифри, які ви сприймаєте як вірні. Необ'єктивне ставлення до новин може привести до додаткових складнощів. Недовірливість в спілкуванні з іншими людьми, сумніви в своїх почуттях, сприяє конфліктів з партнерами.

ТЕРЕЗИ

Повний місяць 28 березня у вашому знаку сприяє підвищеній емоційності, активізує сферу особистих і ділових взаємин. Тиждень пройде в активних контактах, часто доведеться шукати компроміс, вирішувати конфліктні ситуації, врівноважувати протилежності. Можете опинитися в ситуації вибору, доведеться визначати для себе, що ж важливіше – особисте або соціальне, сімейні відносини або кар'єра. Це період роздумів і творчості, рішення приймаються під впливом емоцій і почуттів. Сприятливий час для гармонізації відносин в сім'ї і з коханою людиною, покупок для дому.

СКОРПІОН

Схильні збирати образи в цей період, важко вголос говорити про свої емоції, більше схильні тримати їх при собі або показувати почуття і емоції образно. Складніше вчитися і сприймати інформацію, не вдається логічно робити висновки, про що згодом можна пошкодувати. Деякі упередження і забобони, необачні обіцянки, багато в чому пояснюють невдачі цього періоду. Період не підходить для далеких відряджень, можливі невдачі в справах і переговорах зі спонсорами, зарубіжними партнерами, іноземними фірмами. Не варто проводити фінансові операції і вкладати в проекти великі суми грошей.

СТРІЛЕЦЬ

Продуктивний період, часу на відпочинок немає, але зате багато що вдається. Планомірна робота дасть хороший фінансовий результат. Будьте в центрі, проявляйте себе, якщо ви давно хотіли стати лідером – використовуйте цей час, але будьте готові до опору. Не варто переоцінювати свої можливості, прислухайтеся до мудрих порад старших, дотримуйтесь норм і правил, але не відмовляйтеся від нових ідей – спробуйте послідовно все обгрунтувати і тоді обов'язково знайдете підтримку і знайдете любов публіки. Спільні проекти і підприємства будуть процвітати, якщо взаємодія і розподіл ресурсів відбувається на рівних.

КОЗЕРІГ

Наполеглива і планомірна робота приносить успішні перспективи. У бізнесі або професійній діяльності, зрілість і досвід, сприяють придбанню нових клієнтів. Обставини нададуть шанси придбати нові знання і досвід, що в результаті призведе до підвищення продуктивності і успіху. Можете розраховувати на розуміння і допомогу керівництва, вищестоящих, впливових осіб, успішні контакти з офіційними органами. Вдалий час для укладення тривалих угод, великих угод, для відповідальних кроків в підприємництві. Не відразу, але вдається досягти взаєморозуміння, стабілізувати особисті та ділові зв'язки.

ВОДОЛІЙ

Посилюються романтичні настрої, любовні відносини розвиваються дуже швидко. До негативних тенденцій цього дня відносяться надмірна поблажливість до своїх слабкостей. Вдалий період для демонстрації своїх талантів і здібностей, якщо хочете, щоб вас помітили. Період сприятливий для контактів з публікою, рекламних заходів, навчання. Обставини складаються вдало для практичних справ і виконання своїх професійних обов'язків. Намагайтеся не ігнорувати поточні проблеми і враховувати деталі. Щоб звести до мінімуму можливі неприємності – зберіться і сконцентруєтеся на важливих справах, розставте пріоритети.

РИБИ

Через зайву нервозність і відсутність концентрації, схильні приймати помилкові рішення. Загострюються хворобливі підсвідомі процеси, виникають сумніви в своїх почуттях, в партнері. Заважають метушливість, несуттєві розмови, емоційна нестійкість – все це створює труднощі в спілкуванні. Краще утриматися від прийняття важливих рішень, підписання документів і контрактів, обговорення завдань і планів. Бережіться застуди, вірусних захворювань, дотримуйтесь режиму дня. Нереалістичний підхід до вирішення багатьох питань, сумбурність ідей, порожні витрати можуть стати причиною фінансових труднощів надалі.

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Автор: Іван Бойко