Складний тиждень для чоловіків, доводиться перебудовуватися, оновлюватися, діяти в умовах обмеження і все це доставляє переживання, викликає негативні емоції.

Тиждень змін-три планети: Меркурій, Венера і Марс змінюють знаки. Меркурій (планета мислення і комунікацій) і Венера (планета любові і взаємин) 8 січня переходять в знак Водолія, ще більше підсилюють енергії Водолія, які будуть особливо виражені весь 2021 рік. Це дає свободу самовираження в будь-якому віці, сприяє легкому і сміливому встановленню контактів, але також, можливі несподівані повороти подій.

Марс, планета активності, фізичної сили, 7 січня входить в знак Тельця, де відчуває себе некомфортно – має статус вигнання в цьому знаку. Складний тиждень для чоловіків, доводиться перебудовуватися, оновлюватися, діяти в умовах обмеження і все це доставляє переживання, викликає негативні емоції. Жінкам потрібно поставитися з розумінням і підтримати своїх рідних, коханих, близьких чоловіків. Намагайтеся не критикувати, не квапити їх, тому що можна надовго зіпсувати взаємини, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

ОВЕН

Тиждень контрастів, можливі несподівані повороти у взаєминах. Внутрішні перетворення - від відсутності рівноваги до сталості і гармонії і навпаки, вводять партнера в подив. Обставини складаються найкращим чином для того, що визначитися в особистих взаєминах. Ваш управитель-Марс, з 7 січня, на 2 місяці увійде в знак свого вигнання, що відіб'ється на вашому фізичному та емоційному стані. Взаємини не постраждають, якщо ви віддасте першість партнеру. Часу на відпочинок в цей період Немає, Хоча працювати дуже не хочеться, можете відчувати тиск з боку партнерів і близьких людей.

Це період фізичної активності період, ви більш заповзятливі, ініціативні і рішучі. Стриманість в прояві почуттів, строгість оцінок і обачність, допомагають вирішити більшість завдань, а також уникнути проблем. Якщо в цей час зав'язуються романтичні відносини, з великою часткою ймовірності, можна говорити про серйозність намірів. Особиста чарівність і фізична привабливість виділяють вас на тлі інших і роблять цікавими для оточуючих. Партнери та інші союзники зможуть надати вам підтримку. У цей період спільні проекти дають позитивні результати і матеріальне задоволення.

БЛИЗНЮКИ

Хороший період для дослідження і розвитку своїх внутрішніх здібностей, ви можете краще зрозуміти події свого дитинства, розібратися в підсвідомості, таємних страхах. Намагайтеся дбайливо витрачати свої фізичні і психічні ресурси, не відмовляйтеся від допомоги, інакше перевантаження роботою може привести до безсоння, а ваша фізична діяльність може стати обмеженою через захворювання або втоми. Перший тиждень січня-початок втілення своїх планів в реальному житті, особливо це стосується особистих взаємин. Чуттєва сторона життя стає більш помітною.

РАК

Грошам, спадщині, діловому партнерству і шлюбу, буде приділено особливу увагу. Виплата або отримання боргів, позики, застосування або розвиток навичок, допоможуть вам знайти незалежність у фінансових відносинах. Посилюється рішучість і сила волі, в зв'язку з чим, близькі люди вам можуть робити зауваження, що ви занадто вимогливі і категоричні. Можете стати дратівливими, тому що вам доводиться щось долати, за щось боротися. Але це дає можливість для яскравого, потужного прояву індивідуальних здібностей, що сприятиме творчому злету.

ЛЕВ

Гарний час для початку творчої та ділової активності, що сприяють зростанню популярності. З'являється можливість відстояти свою точку зору, зміцнити життєву позицію. Якщо ви хочете привнести в своє життя романтику, не нехтуйте світськими візитами, відвідуйте цікаві місця, святкові заходи. Цей період сприяє взаєминам з дітьми, зміцненню зв'язку з романтичним партнером або розширенню кола знайомств. Розвиток уяви допоможе зробити цей період успішним для втілення деяких своїх задумів - або поодинці, або разом з партнером.

ДІВА

Гарний настрій, приплив життєвої енергії, дає рішучість і задоволення від роботи. Матеріальний інтерес є головною рушійною силою в цей період. Ви цілком здатні і готові впоратися з усім, що вам належить, але намагайтеся правильно розподілити свій ресурс, інакше, надмірна активність може привести до перевтоми, хвороб серця, травм голови або обличчя. У вас є всі можливості, що вирішити найважливіші питання. Період сприятливий для початку спільного проживання з партнером, сімейних урочистостей, пояснень, заручин, одруження.

ТЕРЕЗИ

Перший тиждень січня-насичений подіями період, на вас звертають увагу, ви зав'язуєте нові знайомства, які в майбутньому приведуть до взаємовигідної співпраці. Договір про спільну діяльність, підписаний в цей час, обіцяє стабільність і тривалість відносин, удачу в бізнесі. Навколо вас розгортається бурхлива діяльність, це час працювати спільно, оскільки спільні зусилля допоможуть досягти того, що недосяжно на самоті. Інформація, ідеї та спілкування з багатьма людьми, допоможе досягти цілей або як мінімум, наблизитися до них впритул.

СКОРПІОН

Будьте готові до протистояння вашим діям, можливі спроби занизити вашу самооцінку. Конфлікти виникають через прагнення зачепити, вразити, вказати вам на ваші недоліки. Постарайтеся зберегти ентузіазм, а енергетичне підживлення ви знайдете в активній фізичній роботі, взаємодії з партнерами на рівних, може бути навіть потрібно буде десь поступитися. Період сприятливий для планування, зміни наявного положення, для розробки стратегії, що дозволить вам знайти більш суворий контроль над ситуаціями. Успішна діяльність, пов'язана з фінансами, організацією і методами роботи, а також з розвитком самодисципліни.

СТРІЛЕЦЬ

Період зміцнення любовних стосунків, з'являється більш оптимістичний погляд на речі. Зростає ваша чарівність і фізична привабливість, і ви можете скористатися цим при встановленні контактів з протилежною статтю, будь то начальство, підлеглі або ділові партнери. Тиждень сприятливий для впливу на публіку, підвищення популярності і впливовості. Вдалі можливості пов'язані з спільними підприємствами, продажем або купівлею предметів мистецтва або розкоші. Можуть встановлюватися нові корисні зв'язки, які надалі принесуть прибуток. Гарний час для будь-яких справ, пов'язаних з фінансами, а також для пошуку фінансової допомоги.

КОЗЕРІГ

Настав довгоочікуваний період, коли ви можете діяти на свій розсуд, покладаючись на власні бажання і потреби. Спроби зробити особистий вплив виправдають ваші очікування. Ваша чарівність, бажання співпрацювати і почуття гумору, помітно змінять наявний стан речей в кращий бік. Скористайтеся перевагами цього сприятливого періоду, щоб поліпшити особисті взаємини і отримати користь в діловій сфері. Вдалий час для проведення процедур щодо поліпшення своєї зовнішності, для роботи над своїм іміджем. Взявши на себе додаткову відповідальність, ви можете стати лідером будь-якої групи.

ВОДОЛІЙ

З перших днів нового року, доводиться багато працювати, перебудовувати свої взаємини. Вдалий час для позбавлення від усього, що перешкоджає вашому розвитку і комфорту. Пом'якшуються протиріччя в контактах з багатьма людьми. Навколишні відзначають вашу внутрішню стабільність, відбуваються зміни в любові, можливо, з'являється нове почуття. Відбувається зміцнення фінансового становища. Люди вашого кола високо оцінять ваш талант і особисті якості, хоча ви повинні будете самі створити для цього певні умови. Щасливий випадок або ситуація допоможе вам поліпшити своє становище в суспільстві або домогтися іншого особистого успіху.

РИБИ

Не втрачайте нагоду продемонструвати відданість справі, відстоюйте свої принципи. Напруга, поступово зникне, а ваші дії, врешті-решт, приведуть до успіху вашої кар'єри або принесуть визнання Вашої індивідуальності і таланту. Можливі обставини, що ведуть до романтичних захоплень, громадської діяльності, партнерства і спільних проектів. Допомагайте оточуючим в досягненні їх цілей, натомість ви зможете розраховувати на допомогу в своїх справах. Надає сприятливі шанси, пов'язані з юридичними питаннями, обговоренням контрактів, поліпшенням зовнішності і творчими проектами.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН