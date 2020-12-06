Не час починати важливі справи або приймати серйозні рішення, тому що розвиток подій, піде абсолютно непередбачуваним чином.

7 грудня-важлива дата, яка є серединною точкою між затемненнями 30 листопада і 14 грудня. Серединна точка-це день відсутності контролю, багато чого може спотворюватися. Також, день перезавантаження, тому, дуже важливі ваші позитивні думки. У серединну точку можна зрозуміти ті програми підсвідомості, які треба відкоригувати, щоб цей сезон затемнень приніс позитивні трансформації у ваше життя. У цей день місяць в Діві в напрузі з Меркурієм (управителем цього знака), тому представникам знаків Діви і Стрільця, потрібно бути дуже обережними.

Не час починати важливі справи або приймати серйозні рішення, тому що розвиток подій, піде абсолютно непередбачуваним чином. Результати всіх справ, розпочатих на серединну точку між затемненнями і наслідки від цих справ, можуть бути насичені тривожними випадковостями, які різко змінюють хід справи. Не варто планувати на 7 грудня авіа перельоти і поїздки, краще зосередитися і зануритися в себе, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

ОВЕН

Занадто оптимістично сприйняття дійсності може привести до неправильних рішень. Ймовірна невгамовна активність на шкоду собі, перевитрата фізичних сил, що може привести до погіршення здоров'я. З'являється схильність розкидатися можливостями, розпорошувати увагу, не в змозі зосередитися на чомусь одному. Прагнення нав'язати себе, голосно заявити про себе в невідповідний момент, призводить до втрат важливих контактів. Ініціатива провокує конфлікт, викликає небажані наслідки.

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Збуджений стан, ревнощі, егоїзм, завдають багато неприємностей як вам же, так і навколишнім людям. Активізуються листування або суперечки з приводу повторного шлюбу, родичів з боку чоловіка, спадщини. Фінансові інтереси приносять багато хвилювань, схильні до перебільшень, особливо в негативну сторону. Знайти чітке розуміння стану справ і перспективи в матеріальній сфері, практично нереально. Набути впевненості в собі і вийти за рамки звичного оточення, допомагають друзі та однодумці.

БЛИЗНЮКИ

Присутній скутість, сором'язливість, невпевненість, з'являються сумніви в собі, в почуттях і намірах партнерів. Через поспішних висловлювань, можете поставити себе та інших в незручне становище. Не приймайте важливих рішень, ще раз все переглянете, відкоригуйте. Якщо ви зайняті в сфері торгівлі, організації свят і заходів, можливо, в онлайн форматі, вам пощастить – ви привернете увагу, зможете зібрати відповідну публіку і знайти популярність. Посилюється потреба в близькому спілкуванні, емоційному контакті.

РАК

Всі таємні проблеми стають явними, відчуваються наслідки від раніше зроблених помилок. Не відчуваються межі, складно зупинитися вчасно і правильно оцінити ризики. Неприємності можуть статися внаслідок надмірного потурання своїм слабкостям, через поспішних висновків або бажання перехитрити, обдурити. Постарайтеся усунути всі фактори занепокоєння, зосередьтеся на собі. Це хороший період для розвитку уяви і творчої діяльності, що може стати фундаментом для втілення своїх задумів.

ЛЕВ

Підвищені вимоги до ваших домашніх і мінливість настрою, можуть принести шкоду сімейним відносинам, а також розлад з партнерами. З'являється необгрунтовані ревнощі, недовіра до коханої людини, що може стати причиною напруженої обстановки, яка, врешті-решт, може привести до розставання. Крім того, в цей період з'являється схильність до непотрібної розтрати грошових коштів. Намагайтеся не забувати про роботу і свої обов'язки, зосередьтеся на професійній діяльності, в цей період ви зможете підготувати грунт для майбутніх успіхів.

ДІВА

Активізуються взаємини з сусідами і близькими родичами, причиною можуть стати грошові питання. Можливі непорозуміння при спілкуванні, ускладнюються взаємини з давніми партнерами. Будь-яке спілкування в цей період емоційно забарвлене. Відбуваються зміни у вашому безпосередньому оточенні, вони знаходять нові перспективи. Велика ймовірність стати жертвою невірної інформації або свідомо помилковою, тому краще нікому не вірити на слово, а важливу інформацію перевіряти самостійно.

ТЕРЕЗИ

Тиждень підвищеної конфліктності в сім'ї і в особистих стосунках, який може затягнутися на довгі місяці. Намагайтеся не протиставляти свої інтереси і думки, поглядам своїх партнерів, чоловіка. Можливі навіть фізичні зіткнення, биття посуду і все, що до цього додається. Будьте уважні при спілкуванні з дітьми, - ваша імпульсивність негативно може позначитися на вашому авторитеті. Необхідно усвідомлено підходити до будь-якої ситуації і тенденціям цього періоду, в цьому випадку можливість негативних наслідків буде мінімальна.

СКОРПІОН

Питання, які піднімуться в цей період, стосуються вашого впливу і відповідальності, розподілу ресурсів. Обставини складаються вдалим чином, ви виділяєтеся на тлі своїх колег, справляєте приємне враження на керівництво. Головне, не поспішайте негайно вирішувати проблеми і робити висновки, тому що поспішні дії можуть зіпсувати сприятливі можливості. Вдалий час змінити роботу або активно займатися пошуком роботи. Спроби зробити особистий вплив на розвиток подій, виправдають ваші очікування.

СТРІЛЕЦЬ

Обставини змушують вас змінювати звичну поведінку і взаємини з іншими людьми. Доводиться звертати увагу на думку оточуючих, вчитися домовлятися, шукати компроміс, підлаштовуватися і вибудовувати партнерські відносини. Друзі, кохана людина, чоловік, бізнес-партнери і конкуренти вимагають вашої уваги. Можливо, розкриються якісь секрети партнера або конкурента, прийде рішення з приводу укладення шлюбу або розлучення, поділу майна, а може бути відбудуться зміни в сфері спільного бізнесу, зміняться терміни дії ділового контракту.

КОЗЕРІГ

Відбуваються зміни в трудовій сфері, щоденні турботи витісняють інші справи і плани. Потенціал цього періоду можна описати як початок ще одного циклу, коли вам належить направити свої зусилля в нові сфери. Від вас потрібні величезні зусилля, щоб врівноважити особисте і соціальне життя. Важко уникнути сімейних сварок, що супроводжуються бурхливими з'ясуваннями стосунків. Щоб уникнути конфліктів, всю енергію можна направити в фізичну сферу діяльності, або заняття спортом. Ваше соціальне життя, громадські справи, можуть сприяти романтичним захопленням.

ВОДОЛІЙ

Процес досягнення цілей дуже не простий-багато перешкод з боку конкурентів, критики на Вашу адресу. Може змінитися ваше суспільне становище, колектив, широке коло спілкування, активність в соціумі, Інтернеті. Ви опиняєтеся в центрі уваги, не залежно від того, хочете ви цього чи ні. Вдалий час для того, щоб активно використовувати свої старі зв'язки і знаходити нові. У цей період перевіряються на практиці, впроваджуються нові ідеї, відбувається активний пошук інформації. Є ймовірність, що ваш чоловік або діловий партнер отримає просування в кар'єрі.

РИБИ

Якщо вам є що приховувати, то в цей період, навряд чи, ви зможете тримати будь-яку інформацію в секреті. Зміни можуть торкнутися структури і відносин в сім'ї, взаємин з батьками. Потрібно багато часу і енергії для розв'язання питань у фінансовій та діловій сферах. Можливі доходи, завдяки понаднормовій роботі. У цей період краще братися за короткострокові проекти і справи, на довгострокові у вас може не вистачити фізичних сил і енергії. Період підходить для всього, що пов'язано з професійною діяльністю та громадськими організаціями.

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Автор: Ольга Броскова