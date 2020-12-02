Всього таких пар шість.

Астрологи назвали шість пар за знаком Зодіаку, які будуть жити в багатстві.

Про це повідомляє slovofraza.

Телець і Риби

Читайте такожАстролог назвав знак Зодіаку, на який в грудні чекає казкове везіння

Тельці хороші в переговорах і плануванні. Також вони хитрі. Вони зможуть направляти Риб і контролювати їх емоції. Рибам же потрібно бути більш покірними. Невелику проблему становить той факт, що любовна сумісність між цими знаками не найвища.

Близнюки і Рак

Раки надихаються станом закоханості в свого партнера. Близнюки ж витрачають свою енергію не на те, що потрібно. Саме Раки зможуть їх направити в потрібне русло. У бізнесі представникам цих сузір'їв щастить, тому що між ними найсильніший духовний зв'язок. Близнюки - це ідея, а Раки - це робота.

Козоріг і Скорпіон

У більшості випадків Козоріг і Скорпіон працюють не разом, а паралельно, допомагаючи коханій людині виходити з важких ситуацій. Вони обидва спокійні, і це добре позначиться на бізнесі.

Овен і Терези

Економити гроші Овни і Терези не дуже люблять, зате вміють заробляти і не зупиняються на досягнутому. Терези - це джерело ідей, а Овни - це стабільність.

Водолій і Стрілець

Ця пара може без проблем розбагатіти. Вони компенсують недоліки один одного і підсилюють власні переваги.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН