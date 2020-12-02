Астрологи назвали шість пар за знаком Зодіаку, які будуть жити в багатстві.
Про це повідомляє slovofraza.
Телець і Риби
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Тельці хороші в переговорах і плануванні. Також вони хитрі. Вони зможуть направляти Риб і контролювати їх емоції. Рибам же потрібно бути більш покірними. Невелику проблему становить той факт, що любовна сумісність між цими знаками не найвища.
Близнюки і Рак
Раки надихаються станом закоханості в свого партнера. Близнюки ж витрачають свою енергію не на те, що потрібно. Саме Раки зможуть їх направити в потрібне русло. У бізнесі представникам цих сузір'їв щастить, тому що між ними найсильніший духовний зв'язок. Близнюки - це ідея, а Раки - це робота.
Козоріг і Скорпіон
У більшості випадків Козоріг і Скорпіон працюють не разом, а паралельно, допомагаючи коханій людині виходити з важких ситуацій. Вони обидва спокійні, і це добре позначиться на бізнесі.
Овен і Терези
Економити гроші Овни і Терези не дуже люблять, зате вміють заробляти і не зупиняються на досягнутому. Терези - це джерело ідей, а Овни - це стабільність.
Водолій і Стрілець
Ця пара може без проблем розбагатіти. Вони компенсують недоліки один одного і підсилюють власні переваги.
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