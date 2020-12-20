Серед них виявилися мрійливі Риби.

Астрологи назвали два знаки Зодіаку, які брешуть частіше за інших.

Про це повідомляє slovofraza.

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Одним з таких знаків виявився Скорпіон. Це найстрашніший брехун, який піде на все, щоб його не викрили. Найчастіше вони брешуть, щоб викликати у співрозмовника жалість. Або, щоб маніпулювати людьми. Будьте з ними обережні, і не кажіть, що знаєте правду.

Гірше Скорпіонів можуть бути тільки Риби. Вони вкрай брехливі. Риби брешуть, щоб здаватися такими, як усі. Вони розповідають казки про себе, про своє особисте життя або про власні успіхи. Найчастіше їх обмани нешкідливі, але все ж іншим неприємно усвідомлювати, що їх тримають за дурників.

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Автор: УНІАН