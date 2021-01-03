Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які не можуть бути серйозними.
Про це повідомляє slovofraza.
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Водолій
Цей знак Зодіаку може бути серйозним, але не завжди хоче. Він любить жартувати, веселитися і бути душею компанії.
Близнюки
Іноді ваш настрій нижче плінтуса. Але якщо вже день задався, то всім варто приготуватися. Ви можете обдзвонити всіх друзів, зібрати величезну компанію і протанцювати в нічному клубі до самого ранку.
Овен
Вечірка не почнеться до тих пір, поки на ній не з'явиться Овен. І закінчиться вона тоді, коли Овен її покине. Ви займаєте перше місце в рейтингу найбільш грайливих знаків Зодіаку.
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