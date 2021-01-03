Всього таких знаків Зодіаку три.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які не можуть бути серйозними.

Про це повідомляє slovofraza.

Читайте такожАстролог попередив про перший небезпечний період у 2021-му році

Водолій

Цей знак Зодіаку може бути серйозним, але не завжди хоче. Він любить жартувати, веселитися і бути душею компанії.

Близнюки

Іноді ваш настрій нижче плінтуса. Але якщо вже день задався, то всім варто приготуватися. Ви можете обдзвонити всіх друзів, зібрати величезну компанію і протанцювати в нічному клубі до самого ранку.

Овен

Вечірка не почнеться до тих пір, поки на ній не з'явиться Овен. І закінчиться вона тоді, коли Овен її покине. Ви займаєте перше місце в рейтингу найбільш грайливих знаків Зодіаку.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН