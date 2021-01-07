Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які є найбільш люблячими.
Про це повідомляє slovofraza.
Овен
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Цим людям складно розповідати про свої почуття. При цьому вони швидко закохуються і люблять всім серцем. У них є хороша якість - не виносити сварок з хати. Все, що відбувається в їхніх стосунках вони переживають тільки зі своєю другою половинкою.
Телець
Тельці люблять всіляко демонструвати свої почуття. Повірте, з ними ви поринете в зовсім інший світ, який сповнений різних фарб, почуттів і емоцій.
Рак
Це дуже романтичні і зворушливі люди, які вміють про свої почуття красиво говорити і показувати їх. Попри їх емоційні підйоми і спади, їх любов від цього менше не стає.
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