Нею виявилася жінка-Козоріг.

Астрологи сказали, що жінка-Козоріг є найбільш недоступною.

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Про це повідомляє slovofraza.

Поки ця жінка сама не захоче вийти заміж, ви можете навіть не намагатися привернути її увагу. Їй дуже важко догодити. Найбільше часу вона приділяє своїй кар'єрі, а ось любов у неї далеко не на першому місці.

Це дуже важка здобич, яка здасться в любовний полон, коли сама цього захоче. Більш того, жінка-Козоріг вибіркова в любові, дуже вимоглива до потенційного партнера і скупа на романтичні почуття.

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Автор: Діана Могилєвич