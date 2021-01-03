Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, які не завжди можуть контролювати рівень своєї злості.
Про це повідомляє slovofraza.
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Водолій
Водоліїв робить злими ревнощі і бажання бути найкращими. Навіть якщо у відносинах все добре, вони все одно можуть злитися. Але так як вони розуміють, що цим нічого не доб'єшся, можуть взяти себе в руки.
Овен
Це дуже запальний знак Зодіаку. При цьому вони не можуть контролювати свою агресію. Коли їх запал стихне, вони будуть довго вибачатися.
Лев
Заздрість підігріває злість Левів. Вони ніколи не зізнаються в цьому почутті нікому, крім найближчої людини. Їм потрібно менше рівнятися на інших. А також не варто злитися, якщо щось йде не за планом.
Козоріг
Вони ніколи не забувають зневажливу поведінку, навіть якщо це стосується їхніх друзів, колег або близьких. Козероги часто сердяться на самих себе, але це працює як додатковий мотиватор.
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