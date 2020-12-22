Всього таких знаків Зодіаку сім.

Астрологи назвали сім знаків Зодіаку, жінки яких найбільш пристрасні і непередбачувані.

Про це повідомляє slovofraza.

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Скорпіон

Ці жінки дуже владні, продумані і потайливі. Вона сама вибирає того, хто буде з нею поруч. Від неї нічого неможливо приховати. Ця яскрава і сильна всередині натура здатна заворожити своєю красою. Багато чоловіків кидали все заради того, щоб бути з жінкою Скорпіоном.

Овен

Це темпераментна і сильна жінка. Вона не терпить слабаків, але і не любить гордіїв. Вона фатальна красуня, яка здатна обігнати будь-якого чоловіка в плані успіху. При цьому вона буде вірною дружиною.

Лев

Жінка Левиця чекає від чоловіків подвигів, і вони кладуть у її ніг всі свої багатства. Вони розбивають безліч чоловічих сердець. Тільки той, хто буде її обожнювати, зможе удостоїтися звання її чоловіка.

Козоріг

Ці жінки мають набір найкращих якостей. Вона така, якою бажає себе показати. Це мудра, стійка, з величезним внутрішнім стрижнем особа. Вона не терпить слабаків і шукає тільки справжнього чоловіка.

Стрілець

Жінка Стрілець небезпечна своєю любов'ю до свободи і спрагою нових вражень. При цьому вплинути на неї практично неможливо.

Водолій

Ці жінки невловимі. Зараз вона мило кокетує з вами, а через секунду забуде про ваше існування. Вони ваблять своєю недоступністю.

Діва

Жінка Діва все робить у своєму житті за якимось правилам і встановленим нею особисто пунктам. Будьте готові до того, що ви можете не пройти тест зі 100 пунктів її вимог. Діви дуже ретельно вибирають партнера для себе.

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Автор: УНІАН