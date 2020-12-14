Всього таких знаків Зодіаку три.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які є найбільш питущими.

Про це повідомляє slovofraza.

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Овен

Овни дуже товариські і компанійські, тому не дивно, що вони люблять випити в колі друзів. Вони часто влаштовують вечірки і багато вживають алкоголю.

Риби

Риби обожнюють гучні тусовки і вечірки. На них вони п'ють багато алкоголю. Але у них є плюс - вони вміють контролювати свій стан.

Скорпіон

Трійку найбільш питущих знаків Зодіаків замикає Скорпіон, який на відміну від Риб, не вміє контролювати себе і не може відмовитися від пропозиції випити. Наслідки від таких п'янок вони розгрібають роками.

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Автор: УНІАН