Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які є найбільш питущими.
Про це повідомляє slovofraza.
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Овен
Овни дуже товариські і компанійські, тому не дивно, що вони люблять випити в колі друзів. Вони часто влаштовують вечірки і багато вживають алкоголю.
Риби
Риби обожнюють гучні тусовки і вечірки. На них вони п'ють багато алкоголю. Але у них є плюс - вони вміють контролювати свій стан.
Скорпіон
Трійку найбільш питущих знаків Зодіаків замикає Скорпіон, який на відміну від Риб, не вміє контролювати себе і не може відмовитися від пропозиції випити. Наслідки від таких п'янок вони розгрібають роками.
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