Лідером виявився домашній Рак.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які є соціально небезпечними.

Лідером виявився Рак, передає slovofraza.

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Лідером виявився знак Зодіаку, який відрізняється своєю добротою, турботливістю і одомашненістю. І це Рак. Вони страждають від перепадів настрою. А це може негативно вплинути на оточуючих. Саме така їх риса характеру робить їх дуже небезпечними. Серед Раків дуже багато вбивць, які пішли на злочин з ревнощів і помсти за заподіяний їм душевний біль.

На другому місці Скорпіон. Перед ними варто ходити навшпиньки, адже серед них багато маніяків.

На третьому місці Стрілець. Якщо вже цей знак зважився на злочин, то він не просто його здійснює, він занурюється в нього розумом і душею.

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Автор: Діана Могилєвич