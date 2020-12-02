Кожна людина обов'язково знайде свого супутника по життю.

Кожна людина мріє про велике, красиве і щире кохання. Так і буде.

Про це повідомляє slovofraza.

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Овен

Овни можуть по-справжньому полюбити в 20-22 роки. Але попри такий юний вік, вони не будуть квапити події. До серйозних стосунків вони будуть готові не раніше ніж до 28 років.

Телець

Вони дуже влюбливі і вік їм не перешкода. Однак міцні почуття Тельцям підвладні і в 30 років, і в 40, і пізніше теж. Вони ставлять сімейні цінності на перше місце.

Близнюки

Вони можуть зустріти свою другу половинку в 18 років. Але вони ніколи не закохаються в першого зустрічного. Свою першу любов вони будуть пам'ятати завжди.

Рак

Вони вірять, що справжня любов - це подарунок долі. Також Раки можуть рано випробувати дитячу закоханість, а вступити в сімейні відносини пізніше, близько 30 років.

Лев

Цей знак Зодіаку нечасто жадає вступити в серйозні відносини. Вони люблять ловити на собі погляди і коли у них багато шанувальників. Однак вони можуть зустріти свою любов і в 20-22 роки, але в цьому віці вони ще слабо усвідомлюють, що таке відносини.

Діва

Діви вважають справжню любов казкою. Вони можуть вибрати собі другу половинку, але тільки якщо вона повністю відповідає їх ідеалу. А це може статися в будь-якому віці.

Терези

Терези рано замислюються про майбутнє, з 18 років. Найчастіше вони вибирають собі в партнери вже знайому людину. Їм важлива надійність.

Скорпіон

Свою любов вони зустрічають рано, у віці близько 15 років, але тоді вони просто не знають, що робити зі своїми почуттями, а головне, як розповісти про них коханому. Вони можуть змінювати партнерів, але ніколи не забудуть того, кого любили по-справжньому.

Стрілець

Стрільці зустрічають свою любов не раніше 30 років. Вони встигають розсудитися і усвідомити важливість сім'ї. При цьому їм потрібен особистий простір.

Козоріг

Для них важливі не тільки почуття, але і надійний фундамент. Саме тому Козероги зустрічають свою другу половинку вже після 30 років.

Водолій

Водолії можуть знайти любов в юному віці або не закохатися ніколи. Проблема в тому, що цей Знак Зодіаку дуже непостійний, і навіть якщо у нього раптово виникнуть почуття до людини, з часом вони можуть пройти безслідно.

Риби

У Риб дві сторони медалі. Вони можуть закохатися в 17 і бути в ейфорії. А можуть і після 30, але не відчувати такої радості. Для них важливо, щоб партнер розумів їх з півслова, адже самі Риби не такий вже відкритий і товариський знак.

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Автор: УНІАН