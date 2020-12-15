У 2021 році удача посміхнеться Водоліям, а також Терезам і, меншою мірою в порівнянні з цими двома знаками, Близнюкам.

Удачу і везіння в астрології характеризує Юпітер – планета великого щастя в астрології, відповідає свята, позитиву, експресії. З 19 грудня 2020 по 13 травня 2021 і з 29 липня по 28 грудня 2021, Юпітер рухається по знаку Водолія. З 14 травня по 28 липня 2021 Юпітер знаходиться в знаку Риб, потім на ретро фазі руху повернеться в Водолій до кінця 2021.

Водолій-знак революційних перетворень, що, в результаті призводить до технічного і соціального прогресу. Дух свободи і тяга до справедливості посилюються транзитом Юпітера за знаком Водолія, також, також, активізуються приховані ресурси, які роблять світ кращим, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Читайте такожЗ'явився любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків ЗодіакуУ 2020 році Юпітер рухався по Козерогу, де він в статусі падіння, тому весь рік весь світ знаходився в умовах обмеження. У Водолії Юпітер відчуває себе комфортно-стихія повітря (Водолій) підсилює вогняні якості Юпітера.

У 2021 році на 2,5 місяці Юпітер зайде в знак Риб, де має статус другого управителя, принесе оптимістичні настрої, віру в світле майбутнє. І саме так і буде незабаром, адже після Водолія Юпітер на рік увійде в знак Риб – це буде 2022 рік. Цикл обертання Юпітера навколо Сонця-12 років, тому Вік, кратний 12, можна вважати щасливим.

У 2021 році удача посміхнеться Водоліям, а також Терезам і, меншою мірою в порівнянні з цими двома знаками, Близнюкам. Це знаки повітряної стихії. Представники цих знаків Зодіаку долає ті межі, які заважали їх розвитку і щастя. Дуже сприятливий рік для викладацької діяльності, прояснення питань, пов'язаних із зарубіжжям. Вдалий рік для заручин і укладення офіційних спілок, вирішення будь - яких юридичних питань-Юпітер сприяє залагодженню всіх правових справ. Будь-яка встановлюється в цей період зв'язок все одно, будь то дружба, партнерство, заручини або шлюб, матиме подальшу тенденцію до стабілізації відносин, їх подальшого зміцнення і збереження цих відносин на довгий період. Період зльоту в кар'єрі, в соціальному і суспільному житті, звичайно, Водоліям щастить найбільше. Але ваги і Близнюки, також, відчувають себе комфортно, задоволені існуючим становищем. Все соціальне середовище сприятиме цьому, всі обставини будуть мати тенденцію до експансії. Єдина небезпека полягає в тому, що все хороше, що легко досягається, провокує лінь, сприяє появі зарозумілості, яке може стати перешкодою для тривалого успіху.

Стрільцям і Овнам, також супроводжує везіння, але все ж, доведеться "ловити удачу за хвіст", потрібно докласти зусиль, попрацювати. Всі справи, що стосуються любові і шлюбу, стануть більш тісними і стабільними. Активізується творча сила, багато Стрільці і Овни досягнуть визнання і отримають заохочення, за добре виконану роботу. Період супроводжується бадьорістю духу, підвищенням життєвих сил: фізичних і душевних. Сфера впливу сильно розшириться, нові підприємницькі заходи отримають темп, Професійний або діловий підйом відбудеться набагато легше, ніж в інші періоди. Але не слід очікувати, що цей транзит принесе вам успіх без вашої участі. Юпітер будує секстиль до Сонця Стрільця і Овна, але вимагає докладання зусиль з Вашого боку. Тому, широко застосовуйте отримані знання і навички, власний життєвий досвід і мудрість представників старшого покоління. Добре, якщо ви підтримуєте ідеї благодійності.

З 14 травня по 28 липня 2021 Юпітер знаходиться в знаку Риб, тому представникам цього знака супроводжує удача і везіння, принаймні, з'являються перспективи, плани, які успішно будуть втілені в реальність вже в 2022 році. Також, в ці 2,5 місяці в житті Раків і Скорпіонів відбувається багато щасливих подій. Кульмінація буде в наступному році. Найсміливіші проекти і важливі справи 2021 року, представникам водної стихії – Рибам, Ракам і Скорпіонам, варто планувати на період з 14 травня по 28 липня 2021. Для представників знака раку-рік нейтральний, але набагато легше, ніж 2020. Саме Раки в 2021 році зможуть розслабитися.

Також, в ці 2,5 місяці, в житті Тельців і Козерогів настають значні поліпшення. Але без ваших старань, успіх, навряд чи можливий. Тому, приготуйтеся працювати в цей період, хоча, ясна річ-літо, відпочинок. Але вам не можна упустити можливості цих 2,5 місяців. Все, що відбувається в цей період, виявиться фундаментом для майбутніх успіхів.

Складний рік для Левів - опозиція Юпітера до Вашого Сонця, надає дисгармонійний вплив. Деяке поліпшення ситуації буде з 14 травня по 28 липня 2021. Багато в чому, представники цього знака самі виявляться винуватцями, якщо будуть схильні до власної переоцінки, перебільшень, норовливості, егоїзму. Може статися помилкова концентрація всіх сил на конфлікти з навколишнім світом. Цей часовий період може принести збитки, тому слід більш обачно розміщувати власні ресурси і не починати ніякої нової підприємницької діяльності. Можливі складнощі з юристами і владою. Всі переговори будуть протікати дуже не просто, можуть з'явитися ускладнення в банківських справах. Переоцінка своєї значущості для партнера і егоїзм, погіршують ситуацію у сфері взаємин.

У Скорпіонів і Тельців, з'являється багато перешкод протягом 2021 року, крім періоду поліпшення - з 14 травня по 28 липня 2021 року. Досить складний рік, що приносить не стільки невдачі і втрати самі по собі, скільки неможливість реалізувати плани, а також ідеї. Відкладіть їх на майбутній рік - в 2022 вони принесуть успіх. Не робіть нічого важливого в 2021 році! Утримайтеся від необдуманих обіцянок, не потурайте своїм бажанням. Особливо несприятливі ділові контакти і угодами з іноземними громадянами і фірмами. Погіршується стан здоров'я. Перевантаження печінки може відбитися на роботі серцево-судинної системи. Тому уникайте переїдання, обмежте себе у вживанні спиртного. Підвищується небезпека для вагітності.

Для представників знака Діви, серйозний випробувальний період, з 14 травня по 28 липня 2021 року. Уникайте оптимістичної оцінки стану своїх справ, утримайтеся від будь-яких проявів ділової активності, приділіть увагу лише поточним питанням. Вам може бути запропонована угода, що приваблює вас своїм розмахом, але згодом ви через це зазнаєте збитків. У ці 2,5 місяці, утримайтеся від нових контактів з іноземними або далекими партнерами, відкладіть поїздки і відрядження. У хворих на хронічні захворювання печінки і жовчовивідних шляхів можливі загострення. Найкраще в період з 14 травня по 28 липня 2021 менше проявляти активність, зайнятися своїм здоров'ям, відпочити в цей період.

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Автор: УНІАН