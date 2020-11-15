Всього таких знаків Зодіаку п'ять.

Астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, які найчастіше страждають від нерозділеного кохання.

Про це повідомляє slovofraza.

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Овен

Овни не розуміють, як натяків, так і відкритої відмови. Вони дуже самовпевнені, тому щиро вважають, що ви зобов'язані їх полюбити. Також вони схильні до демонстрації своєї особливості.

Телець

Тельці звикли отримувати все, що хочуть. А ось закохуються вони в тих, хто недоступний. Вони будуть намагатися постійно спокусити об'єкт свого захоплення, але той може цього навіть не помічати. Варто врахувати, що якщо предмет жадання довго не дається в руки, Телець може розвернутися і піти.

Скорпіон

Будь-якому Скорпіону і в голову не приходить, що хтось може його не захотіти. Ось чому цей знак може бути жорстко шокований тим, що його почуття несподівано нерозділені. Скорпіон не примириться з тим, що його відкинули. Він ще довго буде йти в наступ.

Стрілець

Ці бідні класичні романтики закохуються до судомності і душевного болю. Більш того, вони постійно знаходяться в стані закоханості. Він мир покладе до ваших ніг, аби ви були до нього прихильніше.

Риби

Риби хочуть любити і бути коханими, оскільки для них це справжнісінький сенс життя. Вони шукають ідеального партнера, але часто вибирають не тих. Відмова для них дуже болюча.

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Автор: УНІАН