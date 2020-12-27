Серед них виявився сімейний Рак.

Астрологи назвали найбільш безпринципні знаки Зодіаку.

Про це повідомляє slovofraza.

Читайте такожАстрологи назвали знаки Зодіаку, які мають більше шансів розбагатіти

Телець

Якщо справа стосується грошей, то про мораль мови не йде. Насправді у них є принципи, але вони стосуються лише їх власної гордості. Вони хочуть бути кращими за всіх. При цьому їм завжди всього мало.

Близнюки

Близнюки безпринципні, але примудряються удавати, що це не так. У них добре виходить приховувати свою любов до легкої наживи. Крім того, їм наплювати на життя інших людей.

Рак

Вони гарненькі тільки зі своїми найближчими друзями. А ось з іншими вони забувають про мораль. Через це у них чимало ворогів, бо вони людей найчастіше використовують в своїх цілях.

Стрілець

Стрільці переступають межу там, де можна скористатися чужою добротою. Представники цього знака не упустять можливості домогтися свого маніпуляціями. А ще вони не готові витрачати на когось час.

Водолій

Водолії готові на все заради досягнення своїх цілей, будь то любов або бізнес, навчання або щось інше. Вони безпринципні, але тільки по відношенню до конкурентів, ворогів і незнайомих людей. А також вони філігранно вміють прикидатися.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН