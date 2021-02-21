Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які не вміють себе контролювати. У них слабкі нерви.
Про це повідомляє Клубер.
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Овен
Цей знак Зодіаку часто виходить з себе. У пориві злості він може наговорити купу гидот і навіть не вибачиться. Йому складно визнавати свої помилки.
Лев
Якщо хтось захоче похитнути трон Лева, то повинен бути готовий до грандіозного скандалу. Леви мстиві, і краще не провокувати їх. Ви навіть не уявляєте собі масштаби катастрофи, якщо тільки перейдете йому дорогу.
Стрілець
Цей знак Зодіаку не знає що таке компроміс. Тому навіть не варто намагатися з ним домовитися. Якщо ж ви перейдете йому дорогу, то краще вам включати всю свою швидкість і бігти якомога далі.
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