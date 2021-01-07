Володіна спрогнозувала, хто може знайти золоту жилу, стати успішнішим і багатшим.

Астролог Василіса Володіна розповіла, хто розбагатіє у 2021 році Бика.

За її прогнозом, великі фінансові успіхи можуть чекати на всіх, хто народився в період з 1968 по 1996 роки. Про це повідомляє SlovoFraza.Читайте такожГороскоп на 7 січня: що чекає сьогодні всі знаки Зодіаку

"На цих людей чекатимуть великі успіхи в бізнесі. Можна здійснювати дорогі покупки, починати нові справи. Грошові бонуси отримувати будуть працьовиті й цілеспрямовані люди", - говорить астролог.

Але, додала вона, навіть тим, хто потрапляє в цей віковий відрізок, все одно потрібно мати конкретний план на найближчий рік.

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Автор: УНІАН