Кінець першого осіннього місяця подарує цим людям нові фінансові можливості.

Астрологи розповіли, кому дуже пощастить з грошима в кінці вересня.

Близнюки

Вас обдарують грошима. Це може бути виграш, спадок, подарунок на честь якоїсь події. Можливо, вам вдасться вигідно продати щось: свою нерухомість, транспорт, цінні папери, раритетні речі.

Рак

Вам можуть прийти якісь виплати, на які ви не чекаєте. Швидше за все мова йде про премію, надбавку або якусь соціальну допомогу. Це істотно полегшить ваше матеріальне становище.

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Терези

Ви будете гарненько винагороджені за труди, які робите протягом останнього часу. Зірки кажуть, що вам можуть виплатити якийсь бонус.

Риби

Раніше у уродженців цього знака Зодіаку була справжня чорна смуга в плані грошей: борги, кредити, позики і постійні непередбачені витрати. Астрологи стверджують, що в кінці вересня 2022 року ситуація нарешті вирівняється, і ви зможете закрити всі фінансові зобов'язання, які гнобили вас.

Нагадаємо, названо найкращу дружину за знаком Зодіаку.

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