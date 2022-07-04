Їм складно змусити себе щось робити. Вони вважають за краще полежати і відпочити, а не йти на прогулянку або займатися домашніми справами.

Представники цих трьох знаків Зодіаку, на думку астрологів, є найбільш ледачими. Вони здатні придумати тисячі відмовок на те, чому вони не хочуть робити що-небудь або чому не встигли щось своєчасно доробити.

Терези

Перше місце серед найбільш ледачих знаків по праву займають ці люди, народжені восени. Вони в першу чергу проявляють свою лінь у виконанні якихось побутових завдань. Саме тому Терези-жінки є неохайними домогосподарками, а Терези-чоловіки не можуть навіть цвях в стінку забити.

Стрілець

Уродженці даного знака Зодіаку по життю мають пасивний характер. Вони не люблять морочитися з чим-небудь, відпустки і вихідні проводять вдома, а на роботі не проявляють ініціативи. Єдине, заради чого вони можуть забути про свою лінь - це особиста мотивація або вигода. Тільки тоді вони можуть бути активними, показуючи свою зацікавленість.

Телець

І ще один "щасливчик", який потрапив до списку головних ледарів - Телець. Вони можуть проявляти свою лінь без будь-яких докорів сумління.

Тельці-студенти найчастіше прогулюють заняття/пари, дорослі уродженці даного знака нерідко спізнюються на роботу або філонять. Їм до душі посидіти в кімнаті і відпочити, ніж піти кудись з друзями і влаштувати собі активні вихідні.

Нагадаємо, названо топ-3 Знаки зодіаку, у яких скоро закінчиться "чорна смуга".

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