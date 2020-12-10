Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку в прийдешньому році пощастить зустріти кохання.

Астрологи склали любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків Зодіаку.

Про це пише slovofraza.

Овен

Овнам в 2021 році не варто зациклюватися на минулих відносинах і намагатися воскресити те, що вже віджило. Астрологи рекомендують звернути увагу на сьогодення, щоб не пропустити доленосні зустрічі. Тим, хто шукає любов, в першій половині року посміхнеться удача, а друга його частина буде ідеальною для зміцнення почуттів. Сімейним парам важливо більше часу проводити разом, щоб знаходити компроміси і не сваритися через дрібниці.

Тільцям астрологи рекомендують налагоджувати особисте життя в першій половині року: саме в цей час є шанс зустріти споріднену душу. Сімейним Тільцям рік не здасться нудним і прісним: їх чекають нові романістичні пригоди і перевірка почуттів. Увага один до одного і вміння обходити гострі кути допоможуть впоратися з бар'єрами на шляху до щастя. У новому році любов і гармонія відвідають тих, хто робить обдумані кроки.

Близнюки

Близнюкам в 2021 році знайти щастя в особистому житті допоможе вміння стримувати емоції і не переживати через дрібниці. Пошук другої половинки астрологи рекомендують починати в другій половині літа-саме в цей період є шанс зустріти любов всього життя. Сімейним парам не загрожують серйозні конфлікти, адже бик трепетно ставиться до серйозних стосунків і протегує всім, хто прагне до гармонійного і щасливого життя з обранцями.

Рак

Ракам щастя в любові дасться не так легко, як хотілося б. У 2021 році важливо слухати голос розуму, а не Серця, інакше є ризик пов'язати життя з токсичним партнером. Необдумані рішення через підвищену емоційність також доставлять клопоту. Секрет щастя як для самотніх, так і для сімейних раків — внутрішня гармонія і обдумані вчинки. Пошук любові найкраще залишити на весняно-літній період, а в парах має панувати взаєморозуміння, яке оцінить бик.

Лев

Левам знайти щастя в особистому житті завадить егоїзм, від якого найкраще позбутися. Вдалим часом для романтичних відносин буде весняно-літній період, проте поспішати з рішеннями астрологи не рекомендують. Тим, хто вміє чекати, вдасться знайти гармонійну і щасливу любов. Сімейним парам під егідою бика важливо вміти вислуховувати партнерів і не тягнути ковдру на себе, щоб уникнути сварок і конфліктів через дрібниці.

Діва

Рік Бика принесе безліч радісних моментів в любовній сфері, але для успіху в серцевих справах Дівам важливо провести роботу над собою. Тим, хто знайшов любов, допоможуть розважливість і стриманість. Самотнім серцям астрологи рекомендують підвищувати впевненість і не боятися нових знайомств. Кидатися з головою романтичні відносини не варто: важливо зрозуміти, чи підходить обраний партнер для серйозних відносин.

Терези

Терезам астрологи рекомендують запастися терпінням. Перша половина року навряд чи буде спокійною: негаразди і дрібні сварки можуть вибити з колії, проте відповідальність і вміння обходити стороною гострі кути допоможуть впоратися з таким станом справ. Обережність варто проявити і тим, хто поки не знайшов другу половику — великий ризик знову зануритися в минулі відносини, які можуть завершитися болісно.

Скорпіон

Скорпіонам у 2021 році нудьгувати навряд чи доведеться. Початок року буде ідеальним для романтичних стосунків, прогулянок і вечорів на двох. В середині року Скорпіонам будуть потрібні відповідальність і обережність, щоб не помилитися з вибором, а кінець року буде ідеальним для укладення шлюбу. Сімейним парам також не доведеться нудьгувати, і для того, щоб стосунки залишалися цілісними, потрібно вчитися контролювати емоції.

Стрілець

Одиноким Стрільцям 2021 рік подарує не одну доленосну зустріч, і до них потрібно бути готовими. Сімейним парам астрологи рекомендують розпалювати пристрасть любові, а не тренуватися в гострословії. Чим гармонійніше буде атмосфера в будинку, тим буде простіше справлятися з негараздами

Козеріг

У новому 2021 році Козерогам допоможе вміння вичікувати і зберігати баланс. Обдумуючи свої кроки, Козероги зможуть уберегтися від безлічі розчарувань і конфліктів, а також знайти в собі сили для завершення зжили себе відносин. Ідеальним часом для знайомств астрологи називають весняний період. Сімейним же парам важливо думати один про одного, намагаючись уникати егоїзму.

Водолій

Водоліїв чекає насичений рік, проте астрологи рекомендують не втрачати голови і не піддаватися спокусам тим, хто знаходиться в міцних відносинах. В цілому рік буде позитивним, проте є ризик зіткнутися з токсичними людьми, які будуть лише отруювати життя. Саме тому самотнім Водоліям астрологи рекомендують спочатку придивитися до потенційного партнера і лише потім давати волю почуттям.

Риби

Рибам астрологи рекомендують залишити переживання і сумніви, щоб провести 2021 рік позитивно. Терзання з приводу зовнішності і інші комплекси будуть затьмарювати існування, і Рибам пора перестати заганяти себе в рамки. Любов до себе допоможе знайти любов в житті. Тим, хто вже знайшов другу половинку, астрологи рекомендують присвятити час сімейного життя, разом займатися спільною справою, щоб зблизитися і розкритися один для одного з нових сторін.

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Автор: УНІАН