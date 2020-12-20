Гороскоп сумісності на 2021 рік допоможе вам уникнути конфліктів і налагодити відносини в парі.
Про це повідомляє slovofraza.
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Стихія Вогню + стихія Вогню
Якщо ви не навчитеся стримувати свій негатив, то буде багато сварок.
Стихія Землі + стихія Землі
Ваші відносини в 2021 році можуть вийти на новий рівень. Скажіть "ні" конкуренції між собою і рухайтеся вперед.
Стихія Повітря + стихія Повітря
Повітряні люди повинні стати ближче. Однак якщо думати тільки про себе і свої особисті проблеми, можна нажити багато недомовок і чвар.
Стихія Вогню + стихія Повітря
Вашому союзу потрібен здоровий егоїзм. Подумайте трохи про себе.
Стихія Повітря + стихія Води
Цим людям астрологи рекомендують знаходити баланс між роботою і відпочинком. У другій половині року корисними будуть спільні поїздки і справи.
Стихія Води + стихія Води
Вам варто більше говорити один одному приємні слова і робити сюрпризи.
Стихія Води + стихія Землі
Якщо ви позбудетеся від стереотипів, то ваша любов стане набагато міцніше, а відносини прозоріше.
Стихія Води + стихія Вогню
Таку пару чекають непрості випробування і ситуації, в яких доведеться вирішувати за двох. Не розповідайте нікому про свої плани. Також будьте щирими один з одним.
Стихія Землі + стихія Вогню
У такої пари можуть з'явитися недоброзичливці, але боротьба з ними лише зміцнить любов.
Стихія Землі + стихія Повітря
Людям стихії Землі і Повітря в любові варто побоюватися трьох речей: критики, закритості і обману. Зате ви станете ближче і підвищитися рівень довіри один до одного.
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