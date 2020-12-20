Гороскоп допоможе уникнути сварок.

Гороскоп сумісності на 2021 рік допоможе вам уникнути конфліктів і налагодити відносини в парі.

Про це повідомляє slovofraza.

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Стихія Вогню + стихія Вогню

Якщо ви не навчитеся стримувати свій негатив, то буде багато сварок.

Стихія Землі + стихія Землі

Ваші відносини в 2021 році можуть вийти на новий рівень. Скажіть "ні" конкуренції між собою і рухайтеся вперед.

Стихія Повітря + стихія Повітря

Повітряні люди повинні стати ближче. Однак якщо думати тільки про себе і свої особисті проблеми, можна нажити багато недомовок і чвар.

Стихія Вогню + стихія Повітря

Вашому союзу потрібен здоровий егоїзм. Подумайте трохи про себе.

Стихія Повітря + стихія Води

Цим людям астрологи рекомендують знаходити баланс між роботою і відпочинком. У другій половині року корисними будуть спільні поїздки і справи.

Стихія Води + стихія Води

Вам варто більше говорити один одному приємні слова і робити сюрпризи.

Стихія Води + стихія Землі

Якщо ви позбудетеся від стереотипів, то ваша любов стане набагато міцніше, а відносини прозоріше.

Стихія Води + стихія Вогню

Таку пару чекають непрості випробування і ситуації, в яких доведеться вирішувати за двох. Не розповідайте нікому про свої плани. Також будьте щирими один з одним.

Стихія Землі + стихія Вогню

У такої пари можуть з'явитися недоброзичливці, але боротьба з ними лише зміцнить любов.

Стихія Землі + стихія Повітря

Людям стихії Землі і Повітря в любові варто побоюватися трьох речей: критики, закритості і обману. Зате ви станете ближче і підвищитися рівень довіри один до одного.

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Автор: УНІАН