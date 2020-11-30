Затемнення буде діяти на людство протягом трьох наступних місяців.

Затемнення в кінці листопада буде кульмінаційним, і пройде воно в Близнюках. Ця подія буде діяти на людство протягом трьох наступних місяців, і експерти рекомендують прислухатися до порад астролога Анжели Перл, щоб виключити неприємності і мінімізувати ризики.

Про це пише slovofraza.

Овен

На Овнів очікують зрушення в діловому середовищі: вони можуть втілити в життя бізнес-ідеї, піти вчитися або почати роботу над проектом в невеликій групі. Затемнення в 3-му будинку вплине і на спілкування, і з 30 Листопада побоюватися варто конфліктів, які можуть перерости у великі сварки. Астролог рекомендує бути уважними на дорозі, щоб виключити неприємності.

Затемнення пройде в 2-му домі, що належить до фінансової сфери, і Тельці повинні бути готові до несподіваних ситуацій. Не виключено, що Тельців відвідають нові ідеї для заробітку, проте в цей період не можна ризикувати і йти на авантюри. Інформацію потрібно буде перевіряти, а перед покупками або продажами уважно знайомитися з усією документацією.

Близнюки

Затемнення в 1-му будинку віщує ситуацію, коли Близнюки будуть на роздоріжжі: їм належить вибір подальшого шляху. З 30 Листопада головною для них буде сфера відносин, і астролог рекомендує не рубати з плеча, але і не зволікати. Усвідомлені рішення в кінцевому підсумку призведуть до добробуту, якщо вони будуть прийняті самостійно і виважено.

Рак

Затемнення в 12-му будинку обіцяє завершення циклу і звільнення від чогось заради того, щоб в життя прийшло щось нове. В кінці листопада можливі далекі подорожі або, навпаки, ізоляція, якщо Раки вирішать попрацювати на самоті. У це затемнення можуть трапитися втрати, проте зміни на краще не змусять себе чекати, якщо розглядати подібні ситуації як звільнення і відмовитися від негативу.

Лев

Місячне затемнення в 11-му будинку гороскопу буде впливати на відносини. Леви зможуть укласти шлюб або розлучитися. Подія буде впливати і на потомство: це може бути народження дітей або виховання дитини партнера. Також затемнення висвітить правду, і Леви зможуть відмовитися від усього, що заважає розвитку, поставивши крапку в одній справі і почавши інше.

Діва

Затемнення в 10-му будинку гороскопу висвічує кар'єру і статус. Дівам належить отримувати новини, причому не всі з них можуть бути приємними. Проте затемнення-це кульмінація, коли можна змінювати сферу діяльності, займати нові посади, досягати значних успіхів і отримувати довгоочікувані нагороди.

Терези

Затемнення в 9-му будинку гороскопу буде впливати на навчання. Ваги зможуть закінчити або почати навчання, а також використовувати раніше отримані навички для втілення в життя сміливих ідей. Новини будуть і в сфері юридичних справ, і Терези повинні бути готові до активної роботи в ім'я свого благополуччя.

Скорпіон

Затемнення пройде в 8-му будинку гороскопу, який відповідає за фінанси. Астролог рекомендує відмовитися від будь-яких ризиків, щоб не втратити накопичення і не залучити в життя фінансові проблеми. Місяць висвітить важливі моменти, і Скорпіони зможуть оцінити своє становище, а також знайти способи залучити в життя матеріальний добробут.

Стрілець

Місячне затемнення в 7-му будинку партнерських відносин і шлюбу створить ситуацію, в якій Стрільці дозріють для серйозних рішень. Це може бути одруження, розлучення, поява потомства або інші доленосні зміни. З 30 Листопада Стрільці повинні бути готові до нових знайомств, які зіграють значиму роль в їхньому житті.

Козеріг

Затемнення пройде в 6-му будинку роботи. Козероги отримають важливі новини, а також зможуть почати нові грандіозні проекти. Не виключені і тимчасові труднощі, пройшовши які, Козероги зможуть отримати цінний досвід. Також затемнення буде впливати на спілкування, і Козерогам належить стримувати емоції, щоб не допускати сварок і конфліктів.

Водолій

У Водоліїв затемнення пройде в 5-му будинку гороскопу, який відповідає за пристрасть і закоханість. В кінці листопада на них чекають цікаві знайомства, зустрічі і флірт. Водолії повинні бути обережні, щоб не потрапити в пастку і не погнатися за ілюзіями, руйнуючи сім'ї і міцні відносини. Розкриє затемнення і нові таланти, завдяки яким Водолії можуть заробити.

Риби

У Риби затемнення пройде в 4-му будинку гороскопу, пов'язаному з місцем проживання. Це може бути угода з продажу або купівлі нерухомості, переїзди, ремонти та будівництво. З кінця листопада почнуться зміни, і Рибам не варто противитися тому, що відбувається в житті, щоб управляти долею, а не плисти за течією.

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Автор: УНІАН