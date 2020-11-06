Повний місяць в знаку Близнюків породжує перепади настрою, провокує непередбачуваність, і в цей день побоюватися варто спілкування з агресивними людьми.

Кожне місячне затемнення унікальне, і в кінці листопаді на нас чекає передостаннє напівтіньове затемнення. У цю добу астрологи радять проявити обережність, щоб провести день з мінімальними втратами.

Про це пише slovofraza.

Характеристики листопадового місячного затемнення

Читайте такожУдача з головою накриє в листопаді три знаки Зодіаку-астрологиНапівтіньове затемнення пройде 30 листопада. Повня в знаку Близнюків породжує перепади настрою, провокує непередбачуваність, і в цей день побоюватися варто спілкування з агресивними людьми.

Астрологи не вважають це затемнення небезпечним, проте неприємності можуть загрожувати тим, хто буде піддаватися спокусам. Понеділок-важкий день, коли поспішні рішення можуть привести до серйозних неприємностей.

Основні застереження та поради астрологів щодо місячного затемнення

Астрологи рекомендують в цей день покладатися на інтуїцію, щоб не потрапити в неприємності. Імовірність виникнення проблем велика, тому актуальною стає приказка "тихіше їдеш - далі будеш". Ретельно продумуйте кожен свій крок.

В цей час астрологи радять зупинитися і насолодитися тим, чого ви вже досягли. Зверніть увагу на свої успіхи.

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Автор: УНІАН