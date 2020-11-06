Кожне місячне затемнення унікальне, і в кінці листопаді на нас чекає передостаннє напівтіньове затемнення. У цю добу астрологи радять проявити обережність, щоб провести день з мінімальними втратами.
Про це пише slovofraza.
Характеристики листопадового місячного затемнення
Читайте такожУдача з головою накриє в листопаді три знаки Зодіаку-астрологиНапівтіньове затемнення пройде 30 листопада. Повня в знаку Близнюків породжує перепади настрою, провокує непередбачуваність, і в цей день побоюватися варто спілкування з агресивними людьми.
Астрологи не вважають це затемнення небезпечним, проте неприємності можуть загрожувати тим, хто буде піддаватися спокусам. Понеділок-важкий день, коли поспішні рішення можуть привести до серйозних неприємностей.
Основні застереження та поради астрологів щодо місячного затемнення
Астрологи рекомендують в цей день покладатися на інтуїцію, щоб не потрапити в неприємності. Імовірність виникнення проблем велика, тому актуальною стає приказка "тихіше їдеш - далі будеш". Ретельно продумуйте кожен свій крок.
В цей час астрологи радять зупинитися і насолодитися тим, чого ви вже досягли. Зверніть увагу на свої успіхи.
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