У цей день дуже небезпечно переїдати.

Існує багато місячних гороскопів, які дають поради людям і пророкують майбутнє. Життя людини сильно залежить від фази місячного циклу. Місячний гороскоп харчування розповість вам, які продукти добре і погано засвоюються в цю фазу Місяця, і як скласти раціон на сьогодні.

Місячний гороскоп харчування 6 березня

6 березня - спадний Місяць в знаку Стрільця

У цей день дуже небезпечне переїдання. Рекомендується вставати з-за столу з легким почуттям голоду, щоб не нашкодити шлунку і не набрати зайву вагу. Займатися схудненням і голодувати також небажано, оскільки день енергетично складний. Пийте менше води.

Добре засвоюються в цей день кисломолочні продукти, сири, йогурт. Можна пити багато молока. Також корисно їсти ватрушки. Рекомендується вживати горіхи, яйця, бобові, гречку і пшоно. Від м'яса, алкоголю і кави слід відмовитися.

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Автор: Катерина Пулатова