Місячний календар підкаже, які дні першого місяця весни найсприятливіші для стрижки.

Місяць - це мудрий провидець, який впливає на земну погоду, долю людини і її здоров'я. Стан шкіри, нігтів і волосся людини сильно залежать від фази Місяця. В деякі дні місячного циклу астрологи радять робити стрижки та завивки, а в інші періоди будь-які маніпуляції з волоссям небажані.

Вплив місяця на волосся

Період зростаючого Місяця добре підходить для стрижки та укорочення волосся, оскільки воно відросте густим і пишним. Також можна робити процедури по догляду за волоссям. Однак не рекомендується завивати волосся і робити укладку. У спадний Місяць волосся краще зберігає форму зачіски, але дуже повільно росте. Можна завивати і випрямляти їх і робити стрижку, Якщо ви хочете зберегти її надовго. Найсприятливіший період для будь-яких робіт з волоссям - повний Місяць.

Місячні фази на березень 2021 року

Щербатий Місяць - з 1 по 12 березня та з 29 по 31 березня 2021 року

Молодик - 13 березня 2021 року

Висхідний Місяць - з 14 по 27 березня 2021 року

Повня - 28 березня 2021 рок

Місячний календар стрижок на березень 2021

Сприятливі дні для стрижки волосся: 5, 17-19, 21, 23, 25, 29 березня.

Сприятливі дні для прискорення росту волосся: 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27 березня.

Сприятливі дні для фарбування волосся: 6, 7, 17, 19, 21, 24, 25, 27 березня.

Сприятливі дні для зміни зачіски: 1-2, 7-8, 15-21, 26-27, 29 березня.

Сприятливі дні для манікюру і косметичних процедур: 11, 21, 27 березня 2021.

Несприятливі дні для стрижки: 9, 11, 12, 14, 31 березня.

Інші дні є нейтральними.

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Автор: Катерина Пулатова