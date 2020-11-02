Місячний календар підкаже, в які дні листопада можна робити стрижку і коли від неї варто відмовитися.

Як відомо, Місяць має великий вплив на життя людини і роботу його організму. Наше волосся також схильне до місячного впливу. В деякі дні місяця воно росте швидше, в інший час - частіше випадає і слабшає.

Як фази Місяця впливають на волосся

При зміні зачіски потрібно орієнтуватися на місячні фази. У період зростаючого Місяця волосся росте швидше, а під час спадаючого - повільніше росте і добре зберігає форму зачіски.

В зростаючий Місяць можна приділити час догляду за волоссям - це хороша пора для використання вітамінних масок для волосся і поживних масел. Волосся добре вбирає цілющі засоби і швидко відновлюється.

Вдалим часом для стрижки вважається повний місяць: в цей час волосся особливо пишне і слухняне. Також це найкращий час для кардинальних перевтілень.

Місячний календар стрижок підкаже вам, коли найкраще стригти або фарбувати волосся, а в які дні від відвідування перукарні краще відмовитися.

Місячні фази на листопад 2020

Спадаючий Місяць - з 1 по 14 листопада 2020 року

Молодик - 15 листопада 2020 року

Висхідний Місяць - з 16 по 29 листопада 2020 року

Повний місяць - 30 листопада 2020 року

Стрижка в листопаді 2020: вдалі і невдалі дні

Сприятливі дні для стрижки в листопаді 2020 року: 3, 8 і 9, 16-18, 21, 23, 27, 30 листопада.

Сприятливі дні для фарбування волосся в листопаді 2020 року: 1, 2, 8, 9, 11, 16, 27, 29 листопада.

Сприятливі дні для манікюру, педикюру в листопаді 2020 року: 16, 17, 18, 19, 20, 21 листопада.

У ці дні не рекомендується стригти волосся: 1-2, 4-7, 10-13, 15, 19-20, 24-25, 28-29 листопада.

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Автор: Катерина Пулатова