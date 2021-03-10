У період молодика Місяць "показує" нам свій темний бік, який не освітлюється Сонцем.

За декілька днів, а саме – 13 березня, настане новий Місяць. Проходитиме цей молодик у зодіакальному сузір’ї Риб.

Читайте такожМісячний календар на березень: вдалі та невдалі дні цього місяцяМолодик (або новий Місяць, іноді новомісяччя) – фаза Місяця, коли нічне світило, Сонце та Земля розташовуються приблизно на одній прямій. При цьому Місяць перебуває посередині.

У період молодика Місяць невидимий для людського ока, адже поверхня нічного світила сама не світиться – вона лише відбиває сонячне світло, наче величезне дзеркало. У цей момент природний супутник Землі "показує" нам свій темний бік, який не освітлюється Сонцем.

Молодик впливає на всі живі організми, в тому числі й на людину. Пригніченість, виснаженість, часті головні болі, різкі зміни настрою, стреси та депресія – такі стани характерні для особливо чутливих людей під час новомісяччя.

Молодик у березні 2021: коли, дата

Новий Місяць настане 13.03.2021 о 12:21. Це 30-й місячний день у місячному календарі. Місяць перебуватиме у знаку Зодіаку Риби. Відсоток освітленості Місяця становитиме 0%. Місяць зійде о 06:47, а зайде о 17:54.

Особливість березневого молодика

Молодик у знаку Риб означає прояв таких якостей, як сентиментальність, емоційність, чутливість, також загострюється інтуїція. Це чудовий час для творчих людей, для заняття мистецтвом, для пошуку спонсорів та благодійної діяльності.

Водночас здібності до розумової концентрації дещо ослаблені, уява так і прагне захопити нашу свідомість у світ ілюзій, тому будь-які справи, які потребують конкретики, складно буде втілити у реальність.

Що можна робити у молодик 13 березня

Це – день підбиття підсумків, завершення справ. Будь-які починання та нові проекти варто відтермінувати до кращих часів.

Молодик у Рибах – час відпочинку і мрій. Найкраще присвятити цей період активному відпочинку, захоплюючій подорожі або мистецтву. Астрологи також зауважують, що без особливих ускладнень йтимуть юридичні питання або справи, пов'язані з вкладенням грошей.

Під час молодика корисно взятися за складання програми на весь місяць. При цьому слід налаштовуватися на позитив, говорити й думати тільки про хороше, аби залучити бажане у своє життя.

Що не можна робити у молодик 13 березня

Не варто цього дня займатися розумовою діяльністю, бо в розрахунки може закрастися помилка, а фантазія може віднести подалі від конкретики.

Читайте такожАстрологи назвали знаки Зодіаку, яким не можна довірятиУ дні березневого молодика не рекомендовано брати в борг або оформляти кредит, бо можна потрапити в боргову яму й довго доведеться повертати позичені гроші. При цьому астрологи попереджають, що давати в борг можна тільки дуже надійним людям – є велика загроза неповернення.

Під час нового Місяця посилюється загроза стати жертвою шахраїв із сумними наслідками. Тому категорично не можна укладати ніякі угоди, договори, загалом не слід у цей час нічого підписувати.

Молодик у березні: що чекає на знаки Зодіаку 13 березня

Овен: гороскоп на 13 березня 2021 року

Втома, сторонній вплив або несприятливий збіг обставин може негативно позначитися на діяльності. Постарайтеся бути цілеспрямованими й зібраними, не відволікатися на другорядні деталі.

Телець: гороскоп на 13 березня 2021 року

Астрологи радять спланувати день з самого ранку, щоб не витрачатися на дрібниці. У другій половині дня, можливо, доведеться зайнятися домашніми проблемами. Якщо є плани здійснити покупку, не відкладайте.

Близнюки: гороскоп на 13 березня 2021 року

Цього дня можлива певне незібраність, деяка невпевненість у правильності обраного напряму. Можливе отримання важливого повідомлення, яке змусить вас відправитися в поїздку.

Читайте такожАстрологи назвали знаки Зодіаку, які будуть казково щасливі разомРак: гороскоп на 13 березня 2021 року

Проведіть день активно. Чудовий час для різних придбань. Особливо вдалими виявляться великі покупки, зроблені цього дня.

Лев: гороскоп на 13 березня 2021 року

У другій половині можливі фінансові втрати. Слід активно шукати нові джерела заробітку, уникаючи при цьому сумнівних пропозицій – можливий обман.

Діва: гороскоп на 13 березня 2021 року

Суперечливий день. Будьте обережними й постарайтеся не відволікатися на другорядні деталі. Доля посилає вам випробування на цілеспрямованість і зібраність.

Терези: гороскоп на 13 березня 2021 року

Загалом пасивний день. Ймовірні фінансові проблеми: нагадають про себе старі борги, доведеться турбуватися про допомогу родичам або близьким.

Скорпіон: гороскоп на 13 березня 2021 року

Вам доведеться пристосовуватися до нових обставин, проявляти то холоднокровність, то пристрасність. Попереду у вас довгоочікувана зустріч із розуміючою вас людиною.

Читайте такожЗ ними ніколи не нудно: названо три знаки Зодіаку, які знають всеСтрілець: гороскоп на 13 березня 2021 року

Є небезпека для вашого здоров'я. Не намагайтеся ігнорувати чужу думку або власну інтуїцію. Не варто надто захоплюватися їжею спиртними напоями.

Козоріг: гороскоп на 13 березня 2021 року

Ймовірне нове спокусливе знайомство, але не поспішайте до чергових любовних перемог. Доля посилає вам випробування на цілеспрямованість і зібраність.

Водолій: гороскоп на 13 березня 2021 року

Не варто встановлювати нові стосунки, квапити події або змінити звичний розпорядок дня. З недовірою поставтеся до привабливих пропозицій та не потурайте власним слабкостям.

Риби: гороскоп на 13 березня 2021 року

Можете обміркувати план подальшої роботи, запланувати відпустку, зробити необхідні дрібні покупки (але не купуйте дорогі речі). Споживайте здорову їжу, не вживайте алкогольних напоїв.

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Автор: УНІАН