Що являє собою листопадовий молодий місяць та як найкраще провести цей день, розповість УНІАН.

За декілька днів, а саме – 15 листопада 2020 року, настане черговий молодик, який проходитиме під покровительством знаку Зодіаку Скорпіон.

Читайте такожМісячний календар на листопад 2020: сприятливі та несприятливі дні цього місяцяМолодик (він же молодий Місяць, іноді новомісяччя) – фаза Місяця, коли Сонце, нічне світило і Земля перебувають приблизно на одній прямій. Причому Місяць розташовується посередині між Сонцем і Землею.

Тривалість такого явища становить приблизно добу. Далі починається фаза висхідного Місяця й поступово "визирає" його тоненький серпик.

Молодий Місяць чинить певний вплив на організм людини. Характерними, зокрема, є різкі зміни настрою, стреси та депресія. Цей час відрізняється емоційною пригніченістю, тривожними станами, замкнутістю, переважає смуток. Схильні до депресії люди гостріше відчувають самотність.

Молодик у листопаді 2020: коли, дата

Молодий Місяць настане 15.11.2020 о 07:07. Це перший місячний день у місячному календарі. Місяць перебуватиме у знаку Зодіаку Скорпіон. Відсоток освітленості Місяця становитиме 0%. Місяць зійде о 07:09, а зайде о 16:32.

Особливість листопадового молодика

Цей місячний день проходитиме під егідою знаку Зодіаку Скорпіон. Життєві сили у цей час не на висоті, тому варто уникати перевантажень і не починати нових, особливо ризикованих, справ.

Це вдалий період для усамітнення, самоаналізу, оцінки минулих вчинків або планування майбутнього, а також навчання й активної громадської діяльності.

Що можна робити у молодик 15 листопада

У перші дні молодого Місяця сприятливо загадувати бажання й укладати плани на майбутнє, а ще мріяти. Також цей період добре підходить для аналізу минулого, прощення старих образ та підготовки до нових серйозних починань.

Читайте такожЗначення імені Аліна: характер, доля, сумісність з іншими іменамиНастання молодика – гарний час для позбавлення від згубних звичок. Розпочате ж голодування або розвантажувальний день сприятиме виведенню шлаків з організму, запобігатиме виникненню різних захворювань.

Слід постаратися відігнати всі негативні думки та емоції й налаштуватися на хороший лад. Перший місячний день – чистий, світлий і легкий. Бажано відчути цю легкість.

У молодий Місяць рекомендуються активний відпочинок, прогулянки на природі, легкі фізичні вправи, відвідування храму, похід у гості.

Що не можна робити у молодик 15 листопада

Важкі фізичні навантаження, прийняття важливих рішень, ризик у справах – небажані. Не можна починати ніяких нових справ. Не треба захоплюватися фізичними вправами і розважальними заходами.

У молодий Місяць деякі люди особливо гостро переживають самотність, їх охоплюють песимістичні настрої. Тому не варто цього дня занадто заглиблюватися в себе, піддаватися апатії й серйозно сприймати негативні думки.

Молодик у листопаді: що чекає на знаки Зодіаку 15 листопада

Овен: гороскоп на 15 листопада 2020 року

Не виключено, що ви будете змушені скасувати запланований відпочинок і звалити на себе додаткові обов'язки. Ймовірно, всі ваші справи так чи інакше будуть пов'язані з фінансами. Варто виключити поспішність і спонтанність у рішеннях. Зверніть увагу на здоров'я.

Телець: гороскоп на 15 листопада 2020 року

Відпочинок у колі родини допоможе уникнути образ та розчарувань. У вас проявиться інтерес до містики, філософії чи релігії. У можливій довірчій розмові з родичами або близькими постарайтеся уникнути відповідної відвертості. Проявіть скритність і стриманість.

Близнюки: гороскоп на 15 листопада 2020 року

Хороший день для початку нової справи. Нестандартний погляд на речі, деяка ексцентричність і гострота суджень можуть здивувати оточуючих людей. Постарайтеся проявити більше витримки й самовладання, інакше недисциплінованість і зайва самовпевненість заведуть вас у глухий кут.

Читайте такожАстрологи назвали найрозумніші знаки ЗодіакуРак: гороскоп на 15 листопада 2020 року

Перш ніж починати нові справи, спробуйте завершити старі. Покупки можуть виявитися вкрай невдалими і ви будете довго шкодувати про викинуті на вітер гроші. У родинному колі не виключені взаємні докори. Ввечері бажано зайнятися улюбленою справою, відклавши на певний час усі домашні справи, що накопичилися.

Лев: гороскоп на 15 листопада 2020 року

Цей день може виявитися досить складним. Не виключено, що ви будете змушені скасувати заплановані заходи й звалити на себе додаткові обов'язки. Ваші справи цього дня можуть бути пов'язані з міжособистісними стосунками. Уникайте поспішності й емоційності в рішеннях – ви можете нажити ворогів або стати мішенню для нападок.

Діва: гороскоп на 15 листопада 2020 року

День пов'язаний із втратами, обманами та конфліктами. Підвищиться навантаження на нервову систему, що загрожує вам загостренням хронічних захворювань. Можливі різкі зміни настрою, дратівливість. Постарайтеся уникати конфліктів. Близькі люди чекають від вас розуміння і висловлення любові.

Терези: гороскоп на 15 листопада 2020 року

Сприятливий день для духовного зростання. Рекомендується читання відповідної літератури та відвідування храму. Зросте успішність, інтуїція. День сприяє плануванню й реалізації задуманого. Є ймовірність зміцнення стосунків у родині.

Скорпіон: гороскоп на 15 листопада 2020 року

Це суперечливий день. Якщо ви сумніваєтеся у правильності прийнятого вами рішення – довіртеся інтуїції. Уникайте з'ясування стосунків із начальством та намагайтеся не бути комусь зобов'язаним. Можливо, ви знайдете підтримку й розуміння у людей, яких до цього не вважали своїми союзниками.

Читайте такожЗначення імені Євген: характер, доля, сумісність з іншими іменамиСтрілець: гороскоп на 15 листопада 2020 року

Сприятливий день для будь-якої справи, але слід знайти компроміс між своїми бажаннями та можливостями. Ваші дотепність і винахідливість зроблять вас центром компанії. Деяка нетактовність у поведінці або невдалий жарт можуть стати причиною непорозуміння, але конфлікт буде залагоджено.

Козоріг: гороскоп на 15 листопада 2020 року

День відпочинку, здобуття нових джерел енергії, самоаналізу. Обдумані дії мають значні шанси на успіх. Не виключено, що з'явиться бажання внести якісь корективи в особисте життя, але не квапте події. Ймовірно відновлення старих серцевих прихильностей. Обережність і розсудливість допоможуть уникнути багатьох помилок. Пам'ятайте, що багато непорозумінь виникають через відсутність довіри у спілкуванні.

Водолій: гороскоп на 15 листопада 2020 року

Сприятливий день для підбиття підсумків. Можливим є надходження фінансових коштів або якоїсь звістки, що може докорінно змінити ваш спосіб життя. Може бути, вам доведеться змінити ставлення до близької людини, проявивши любов і ніжність, увагу до її проблем. Романтична вечеря при свічках буде доречною.

Риби: гороскоп на 15 листопада 2020 року

Активний, напружений день. Від вас буде потрібна підвищена працездатність. День може бути сповнений різного роду несподіванок, як приємних, так і не дуже. Однак не треба нічого боятися, адже ви будете у змозі все подолати. У родині можливе повне взаєморозуміння й душевна теплота, що принесе впевненість у своїх силах.

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Автор: Аліна Вишневська